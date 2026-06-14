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2026.06.14 (일)
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[금주 재판일정] 최태원·노소영 재산분할 2차 조정…'서해 피격 은폐' 서훈 등 항소심 선고

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  • 서울고법이 16일 서해 공무원 피격 사건 은폐 혐의 등으로 기소된 서훈 전 실장·김홍희 전 청장 항소심 선고를 진행한다.
  • 서 전 실장은 피격 사실 은폐 지시와 허위 보도자료 배포 지시 혐의를 받으며, 검찰은 1심 무죄 후 항소심에서 징역형을 구형했다.
  • 서울고법은 15일 최태원 회장·노소영 관장 이혼 재산분할 파기환송심 2차 조정기일을 열어 2년여 만의 법정 대면 가능성이 주목된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

檢, 서훈에 징역 1년 6개월, 김홍희에 징역 2년 구형
최태원·노소영, 항소심 이후 2년 만에 법정 대면 주목

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 이번주 법원에서는 서해 공무원 피격 사건을 은폐한 혐의 등으로 기소된 서훈 전 청와대 국가안보실장 등에 대한 항소심 선고기일이 열린다.

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심 2차 조정기일도 진행된다.

서울고법 형사3부(재판장 이승한)는 16일 서 전 실장과 김홍희 전 해양경찰청장 등의 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 연다. 사진은 서 전 실장이 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

14일 법조계에 따르면 서울고법 형사3부(재판장 이승한)는 오는 16일 서 전 실장과 김홍희 전 해양경찰청장의 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 연다.

서 전 실장은 지난 2020년 9월 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 피살됐을 때 합동참모본부 관계자와 김 전 청장에게 사건 은폐를 위한 보안 유지를 지시한 혐의 등을 받는다.

피격 사실을 숨긴 상태에서 해경에 이씨를 수색 중인 것처럼 허위 보도자료를 배포하게 한 혐의도 있다.

앞서 1심은 이들을 포함해 박지원 전 국정원장과 노은채 전 국정원장 비서실장, 서욱 전 국방부 장관 등 5명 모두에게 무죄를 선고했다.

이에 검찰은 서 전 실장과 김 전 청장에 대해서만 항소를 제기했고, 지난달 결심공판에서 서 전 실장에게 징역 1년 6개월, 김 전 청장에게 징역 2년을 각각 구형했다.

◆ '이혼 재산분할' 최태원·노소영 2년 만에 법정 대면 

15일 오후로 예정된 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 후 재산분할 파기환송심 2차 조정기일에서는 최 회장과 노 관장의 법정 대면이 예고돼 있다.

지난달 서울고법 가사1부(재판장 이상주) 심리로 열린 1차 조정기일에서 재판부는 2차 조정기일을 소송 당사자 모두 출석할 수 있는 날로 결정했기 때문이다.

이에 따라 노 관장만 출석했던 1차 조정기일과 달리, 2차 조정기일에서는 양 당사자가 법정에서 마주할 것으로 보인다.

두 사람이 실제로 출석할 경우 이혼소송 항소심 마지막 변론이 열렸던 지난 2024년 4월 16일 이후 2년여 만에 처음으로 법정에서 대면하게 되는 것이다.

서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 15일 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 후 재산 분할 파기환송심 2차 조정기일을 연다. 사진은 최 회장과 노 관장. [사진=뉴스핌DB]

최 회장과 노 관장은 1988년 결혼했으나 최 회장이 2015년 언론을 통해 내연녀와 혼외자 존재를 공개하면서 혼인 관계가 파탄에 이르렀고, 최 회장은 2017년 이혼 조정을 신청했다.

노 관장은 2019년 12월 최 회장이 보유한 SK 주식 약 648만 주를 재산분할 대상으로 삼아 반소를 제기했다.

1심은 최 회장이 노 관장에게 재산분할 665억 원과 위자료 1억 원을 지급하라고 판결했다.

항소심은 노태우 전 대통령의 비자금 300억 원이 SK그룹 성장에 기여했다고 판단해 재산분할액을 1조3808억 원으로 대폭 늘렸다.

대법원은 그러나 지난해 10월 2심 판결을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.

당시 대법원은 노 전 대통령의 비자금 300억 원이 실제 SK 측에 유입됐더라도 이는 법적으로 보호할 수 없는 뇌물 성격 자금인 만큼 노 관장의 재산 형성 기여도로 평가할 수 없다고 판단했다.

대법원은 또 혼인 관계 파탄 시점을 노 관장이 반소를 제기한 2019년 12월로 판단하면서, 최 회장이 그 이전 동생 등에게 증여한 주식은 재산분할 대상에서 제외해야 한다는 법리도 제시했다.

right@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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