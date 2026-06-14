[금주 재판일정] 최태원·노소영 재산분할 2차 조정…'서해 피격 은폐' 서훈 등 항소심 선고

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檢, 서훈에 징역 1년 6개월, 김홍희에 징역 2년 구형

최태원·노소영, 항소심 이후 2년 만에 법정 대면 주목

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 이번주 법원에서는 서해 공무원 피격 사건을 은폐한 혐의 등으로 기소된 서훈 전 청와대 국가안보실장 등에 대한 항소심 선고기일이 열린다.

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심 2차 조정기일도 진행된다.

서울고법 형사3부(재판장 이승한)는 16일 서 전 실장과 김홍희 전 해양경찰청장 등의 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 연다. 사진은 서 전 실장이 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

14일 법조계에 따르면 서울고법 형사3부(재판장 이승한)는 오는 16일 서 전 실장과 김홍희 전 해양경찰청장의 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 연다.

서 전 실장은 지난 2020년 9월 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 피살됐을 때 합동참모본부 관계자와 김 전 청장에게 사건 은폐를 위한 보안 유지를 지시한 혐의 등을 받는다.

피격 사실을 숨긴 상태에서 해경에 이씨를 수색 중인 것처럼 허위 보도자료를 배포하게 한 혐의도 있다.

앞서 1심은 이들을 포함해 박지원 전 국정원장과 노은채 전 국정원장 비서실장, 서욱 전 국방부 장관 등 5명 모두에게 무죄를 선고했다.

이에 검찰은 서 전 실장과 김 전 청장에 대해서만 항소를 제기했고, 지난달 결심공판에서 서 전 실장에게 징역 1년 6개월, 김 전 청장에게 징역 2년을 각각 구형했다.

◆ '이혼 재산분할' 최태원·노소영 2년 만에 법정 대면

15일 오후로 예정된 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 후 재산분할 파기환송심 2차 조정기일에서는 최 회장과 노 관장의 법정 대면이 예고돼 있다.

지난달 서울고법 가사1부(재판장 이상주) 심리로 열린 1차 조정기일에서 재판부는 2차 조정기일을 소송 당사자 모두 출석할 수 있는 날로 결정했기 때문이다.

이에 따라 노 관장만 출석했던 1차 조정기일과 달리, 2차 조정기일에서는 양 당사자가 법정에서 마주할 것으로 보인다.

두 사람이 실제로 출석할 경우 이혼소송 항소심 마지막 변론이 열렸던 지난 2024년 4월 16일 이후 2년여 만에 처음으로 법정에서 대면하게 되는 것이다.

서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 15일 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 후 재산 분할 파기환송심 2차 조정기일을 연다. 사진은 최 회장과 노 관장. [사진=뉴스핌DB]

최 회장과 노 관장은 1988년 결혼했으나 최 회장이 2015년 언론을 통해 내연녀와 혼외자 존재를 공개하면서 혼인 관계가 파탄에 이르렀고, 최 회장은 2017년 이혼 조정을 신청했다.

노 관장은 2019년 12월 최 회장이 보유한 SK 주식 약 648만 주를 재산분할 대상으로 삼아 반소를 제기했다.

1심은 최 회장이 노 관장에게 재산분할 665억 원과 위자료 1억 원을 지급하라고 판결했다.

항소심은 노태우 전 대통령의 비자금 300억 원이 SK그룹 성장에 기여했다고 판단해 재산분할액을 1조3808억 원으로 대폭 늘렸다.

대법원은 그러나 지난해 10월 2심 판결을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.

당시 대법원은 노 전 대통령의 비자금 300억 원이 실제 SK 측에 유입됐더라도 이는 법적으로 보호할 수 없는 뇌물 성격 자금인 만큼 노 관장의 재산 형성 기여도로 평가할 수 없다고 판단했다.

대법원은 또 혼인 관계 파탄 시점을 노 관장이 반소를 제기한 2019년 12월로 판단하면서, 최 회장이 그 이전 동생 등에게 증여한 주식은 재산분할 대상에서 제외해야 한다는 법리도 제시했다.

right@newspim.com