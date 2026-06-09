케이엔에스 "은성FA, 독일 아우모비오 1차 협력사 선정"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이엔에스 자회사 은성FA가 독일계 글로벌 모빌리티 기업 아우모비오의 1차 협력사로 선정됐다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 은성FA는 이번 선정으로 아우모비오에 반도체·전장용 고속 터미널 삽입 자동화 설비를 우선순위로 공급할 수 있는 기회를 확보했다. 터미널 삽입기는 인쇄회로기판(PCB)과 연성인쇄회로기판(FPCB)에 터미널핀, 퓨즈 등 주요 부품을 고속·고정밀로 삽입하는 자동화 설비다.

또한 은성FA는 1초에 최대 15점까지 핀 삽입이 가능한 3세대 자동 삽입기를 국내 최초로 개발·국산화했다. 이를 통해 기존 독일과 일본 업체들이 주도해온 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 국내 터미널핀 및 퓨즈 삽입기 시장에서 독점적 지위를 유지하고 있다.

케이엔에스·은성FA 로고. [사진=케이엔에스·은성FA]

아우모비오는 전 세계 최상위 자동차 부품 공급업체 중 하나로, 혁신 센서 솔루션, 디스플레이, 첨단 제동·승차감 시스템, 자율주행차 소프트웨어 등을 제공한다. 국내외 다수의 탑티어 완성차 업체들을 주요 고객사로 확보하고 있다.

은성FA는 지난 3월 중국 상하이에서 열린 글로벌 전자 생산설비 박람회 '프로덕트로니카 차이나 2026'에 참가해 아우모비오 등 글로벌 부품사와 B2B 미팅을 진행했다. 당시 차세대 고정밀 고속 터미널 삽입기를 선보였으며, 높은 평가를 받은 후 지속적인 협력 논의를 이어왔다.

은성FA 관계자는 "설비 성능뿐 아니라 다양한 사업 대응 역량을 인정받아 1차 협력사로 선정됐다"며 "당사 설비가 기존 종주국인 독일 설비와 동급 이상 수준의 성능과 품질 경쟁력을 확보했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

한편 은성FA는 모회사 케이엔에스와 함께 피지컬 AI 기반 공정 무인화 기술을 바탕으로 산업 전반의 자동화 수요에 대응하고 있다. 반도체 및 모빌리티 분야에서 부품 집적도가 높아지면서 고속·고정밀 자동화 설비 수요가 확대되고 있는 만큼, 관련 시장 공략을 강화할 계획이다.

nylee54@newspim.com