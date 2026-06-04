케이엔에스 베트남 법인, 글로벌 대기업 AGV 공급계약 수주

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베트남 법인 1분기 매출 65.7% 증가·영업이익 흑자전환

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이엔에스는 베트남 법인이 글로벌 S사와 무인이송로봇(AGV) 공급계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 케이엔에스 베트남 법인은 산업용 AGV를 위탁생산 방식으로 공급한다.

케이엔에스 베트남 법인은 산업용 자동화 설비, 로봇 파운드리, 자율주행로봇 등을 생산·판매하고 있다. 앞서 일본 공압·로봇 자동화 부품 전문 제조기업 P사와 장기 공급계약을 체결한 바 있으며, 최근까지 P사에 공급한 산업용 로봇 규모는 약 400대를 웃돈다.

베트남 법인의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 65.7% 증가했으며 영업이익은 흑자전환했다. 현지 고객사 다변화와 로봇 파운드리 공급 확대가 배경이다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

케이엔에스는 국내 글로벌 대기업들이 베트남에 다수 생산기지를 보유하고 있는 만큼 이번 수주 레퍼런스를 기반으로 산업용 자동화 설비와 로봇 파운드리 분야에서 추가 수주 기회가 확대될 것으로 기대한다고 밝혔다.

케이엔에스 관계자는 "일본 P사에 이어 이번 수주로 베트남 법인의 로봇 파운드리 사업 역량이 글로벌 최상위 기업들의 요구 수준을 충족하고 있음을 입증했다"며 "베트남 법인을 중심으로 글로벌 로보틱스 사업 기반을 강화하고 관련 사업 확대에 최선을 다하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com