케이엔에스, 삼성전자 해외 생산기지 자동화 설비 16억원 수주

1분기 자회사 매출 전년比 66% 증가…후속 수주 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단산업 무인화 전문기업 케이엔에스는 베트남 법인이 16억원 규모의 삼성전자 해외 생산기지 자동화 설비 수주에 성공했다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 이번에 공급할 장비는 삼성전자의 모바일 부품 제조 공정에 적용되는 자동화 설비다. 케이엔에스는 다양한 글로벌 기업에 자동화 설비를 공급하면서 기술력을 입증해 신규 공급계약 체결에 성공했다. 향후 장비가 도입될 생산라인에 대한 증설이 예상되기 때문에 자동화 설비 후속 수주가 기대된다고 회사 측은 설명했다.

특히 케이엔에스 베트남 법인은 자동화 설비뿐 아니라 산업용 로봇, 자율주행로봇(AMR) 등 로봇 사업도 진행 중이다. 지난 2024년 일본 기업과 산업용 로봇 장기 공급계약을 체결한 후 최근까지 총 400여대의 로봇을 공급했으며, 해외 로보틱스 기업과 자율주행로봇 개발을 마치고 상용화를 앞두고 있다. 자동화 설비 부문과 함께 로봇 사업부 매출도 성장하면서 자회사 매출액은 1분기 전년 동기 대비 66%가량 증가했다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

아울러 케이엔에스는 해외 기업들의 자동화 수요에 대응해 자동화 설비 수주를 확대해 나갈 방침이다. 글로벌 생산기지로 주목받는 베트남은 최근 대내외적 변수 영향에 따라 자동화 수요가 급증하고 있다. 베트남의 실질 임금은 약 7%씩 성장하고 있으며, 근로자들의 높은 이직률과 제조업 기피 성향에 따라 글로벌 기업들은 보유 생산기지에 자동화 설비를 도입 중이다.

회사 관계자는 "이번 공급계약은 케이엔에스 베트남 법인이 글로벌 기업으로부터 축적한 레퍼런스를 바탕으로 해당 자동화 설비에 대한 삼성전자향 최초 공급에 성공한 데 의미가 크다"며 "일회성 장비 납품이 아닌 향후 증설에 따른 추가 발주 가능성이 높기 때문에 실적 기여도가 클 것으로 전망된다"고 말했다.

그는 이어 "베트남 제조 환경 변화에 따라 생산시설 자동화 수요가 증가하면서 자동화 설비 도입 문의가 대폭 늘고 있다"며 "자동화 설비 부문 외에도 로봇 사업도 매출이 확대되고 있어 베트남 법인은 지난해에 이어 올해도 역대 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com