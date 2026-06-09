개교 80주년 경남대, 6·3지선 동문 당선인 대거 배출

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교육·정치 분야 인재 양성 성과

정치적 네트워크 확장 및 기여

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남대학교가 개교 80주년을 맞은 올해 제9회 전국동시지방선거에서 다수의 동문 당선인을 배출하며 지역사회에서의 입지를 확인했다.

경남대학교가 개교 80주년을 맞은 올해, 제9회 전국동시지방선거에서 경남대 출신'한마인'들이 전국 주요 선거구에서 잇따라 당선되며 대학의 저력을 보여줬다.사진은 경남대학교 전경 [사진=뉴스핌DB] 2020.1.18

경남대는 6월 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거에서 광역단체장과 교육감, 기초단체장, 광역의원, 기초의원 등 다양한 선거에서 동문들이 당선됐다고 9일 밝혔다.

경남대는 1946년 개교 이후 지역과 국가 발전을 이끌 인재 양성에 주력해 왔으며, 공공·행정·정치·교육·산업 등 여러 분야에서 약 16만 명의 동문을 배출했다. 이들은 중앙과 지방을 포함한 사회 각 영역에서 활동하고 있다.

이번 선거에서는 특히 박완수 경남지사 당선인, 강기윤 창원시장 당선인, 정영두 김해시장 당선인 등 주요 지방자치단체장에 동문들이 이름을 올렸다. 광역·기초자치단체와 지방의회에서도 경남대 출신 후보들이 선거구 곳곳에서 당선됐다.

광역의원 선거에서는 경남도의원 정쌍학, 김성갑 당선인을 비롯해 부산, 대구, 인천, 경기, 강원, 충남, 경북, 제주 등 전국 시·도에서 30여 명의 동문이 의원으로 선출됐다. 기초의원 선거에서는 창원시의원 전홍표, 남호준 당선인 등 40여 명이 각 지방의회에 진출했다.

재학생의 지방의회 입성도 눈에 띈다. 남해군의원 박환구 당선인은 경남대 정치외교학과 4학년에 재학 중인 2001년생으로 이번 지방선거 경남 지역 후보자 가운데 최연소인 25세에 당선됐다.

news2349@newspim.com