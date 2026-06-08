강진 수국길축제 26일 개막…체험형 콘텐츠 확대

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보은산 V랜드 3일간 개최

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 오는 26일부터 28일까지 강진읍 보은산 V랜드 일원에서 제4회 강진수국길축제를 연다.

8일 강진군축제추진위원회에 따르면 이번 축제는 '뷰티풀 수국, 뷰티풀 강진'을 주제로 수국 정원과 포토존, 공연, 체험, 먹거리를 결합한 참여형 행사로 마련됐다. 특히 가족 단위 방문객을 겨냥해 체험형 콘텐츠를 강화했다.

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 광주와 전남 곳곳에 비가 내린 30일 오후 전남 강진군 보은산V랜드공원에서 열린 제2회 강진 수국길 축제장에서 관광객이 우산을 쓰고 수국을 관람하고 있다.[사진=조은정 기자] 2024.06.30 ej7648@newspim.com

행사장에는 수국 꽃길과 감성 포토존, 그린 터널 등이 조성된다. V랜드 공원부터 물놀이장 입구까지 이어지는 그린 터널은 여름철 휴식 공간으로 활용된다. 개장식은 26일 오전 11시 분수광장에서 열리며 수국 아치 걷기와 어린이 꽃 전달 퍼포먼스 등이 진행된다.

공연 프로그램도 운영된다. 주무대에서는 '수국 라이징 스타: 강진의 별' 경연이 열리고, 온실광장에서는 재즈·통기타·팝페라 버스킹이 이어진다. 어린이 대상 마술공연도 준비됐다.

체험 프로그램으로는 물총 서바이벌 '워터 붐! 수국 수호대'와 에코 트레킹이 진행된다. 이 밖에 수국 천연염색, 방향제 만들기, 캘리그라피, 사진 인화 서비스 등 체험도 마련됐다.

축제 기간 황토 맨발 걷기 체험과 지역 상권 연계 페이백 이벤트도 운영된다. 행사장에는 화훼 및 농특산물 판매장, 플리마켓, 푸드트럭 등도 들어선다.

축제 관계자는 "자연과 어우러진 체험과 공연을 통해 방문객에게 여름 추억을 제공할 것"이라고 밝혔다.

ej7648@newspim.com