김해시, 고령친화도시 재인증 박차…2941억 투입

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WHO 재인증 목표 예산 확보

84개 사업 추진 정책 역량 입증

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 재인증을 목표로 '활기찬 고령친화도시 김해' 조성을 위한 2941억 원 규모의 예산을 투입하며 사업 추진에 박차를 가하고 있다고 29일 밝혔다.

지난 16일 경남 김해시청 제2청사 소회의실에서 열린 2026년 김해시 2분기 고령친화도시 모니터단 정기회의에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=김해시] 2026.04.29

시는 지난 2023년 9월 WHO 고령친화도시 인증을 받아 8대 영역 가이드라인을 바탕으로 김해형 비전과 전략을 마련해 고령친화도시 조성 사업을 추진해왔다.

올해는 22개 부서가 총 84개의 사업을 추진하며 국제적 수준의 인프라와 정책 역량을 다시 입증하겠다는 구상이다.

주요 사업으로는 노인일자리 확대와 전담기관 이전, 의료·요양 등 돌봄 서비스를 통합 지원하는 본사업이 추진된다. AI안심울타리사업과 '그냥드림' 등 복지사각지대 지원 사업을 통해 고독사 위험군과 취약계층을 조기 발굴·지원하는 복지 안전망도 강화하고 있다.

김해시 노인복지회관 신축과 진영권역 종합사회복지관 건립은 어르신들의 실질적인 삶의 질 향상을 위한 핵심 사업으로 분류된다. 이들 복지 인프라는 기존 노후 시설 개선과 복합형 복지 공간 구축을 통해 노인 여가·복지·교육·돌봄 서비스를 통합 제공하는 역할을 맡게 될 전망이다.

시는 기존 사업 성과를 바탕으로 3월 WHO에 고령친화도시 재인증 신청서를 제출했고 9월 재인증 획득을 최종 목표로 행정력을 집중하고 있다.

시 관계자는 "고령친화도시는 어르신만이 아닌 모든 시민이 안전하고 편리하게 공존하는 도시를 의미한다"며 "올해 추진 사업을 차질 없이 수행해 시민이 체감할 수 있는 '따뜻한 행복도시' 김해를 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com