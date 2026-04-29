조지훈 전주시장 후보 "영화중심 아시아 5대 문화산업 도시 만들겠다"

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 더불어민주당 전주시장 후보가 29일 전주국제영화제 개막을 계기로 문화콘텐츠 산업 육성 공약을 제시했다.
- AI 시대 영화 산업 발전으로 아시아 5대 문화산업 도시를 준비하며 지역 서사 콘텐츠 강화를 강조했다.
- 민관 협력 영화위원회 구성과 디지털 독립영화관 활용 등으로 영화인 지원 생태계를 구축한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 더불어민주당 전주시장 후보가 전주국제영화제 개막을 계기로 문화콘텐츠 산업 육성 공약을 제시했다.
조지훈 후보는 29일 보도자료를 통해 제27회 전주국제영화제 개막을 축하하며 "전주 콘텐츠 중심의 영화 산업 발전을 통해 아시아 5대 문화산업 도시를 준비하겠다"고 밝혔다.
그는 AI 시대를 맞아 영화 등 문화콘텐츠 산업의 창작·제작 기반이 확대되고 있다며 전주의 역사와 서사가 콘텐츠로 제작돼 지역 발전의 기반이 될 수 있다고 강조했다.
또한 전주국제영화제를 계기로 한 도약 방안으로 ▲영화인 중심 지원▲제작·배급 연계 생태계 구축▲전주 기반 콘텐츠 강화 등을 제시했다.
이를 위해 민관 협력 기반 지역 영화위원회 구성, 디지털 독립영화관 및 독립영화 거점 공간 활용, 지역 서사를 기반으로 한 장편영화 유통·배급 지원 사업 도입 등을 추진하겠다고 밝혔다.
조 후보는 이러한 정책이 전주 영화인과 단체와의 논의를 통해 마련된 '공동의 약속'이라고 설명하며 영화 산업을 시작으로 전주의 역사와 문화를 다양한 콘텐츠로 확장하겠다고 강조했다.
이어 "전주는 후백제와 조선왕조, 동학혁명 등 풍부한 역사 자산을 보유하고 있다"며 "이를 문화콘텐츠로 발전시켜 경제적 가치로 이어지는 문화산업 시대를 열겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com