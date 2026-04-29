안성시, '고유가 피해지원금' 접수 이상무…1차 11% 신청

AI 핵심 요약beta
- 경기 안성시가 27일부터 고유가 피해지원금 신청을 받고 있으며 1차 대상자의 11%가 신청을 완료했다.
- 온라인 신청이 55%로 오프라인 45%보다 많았고 지역화폐 안성사랑카드 지급이 57%로 가장 많다.
- 1차 신청은 5월 8일까지이며 2차는 5월 18일부터 소득 하위 70% 대상으로 진행된다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 지난 27일부터 '고유가 피해지원금' 신청을 접수받고 있는 가운데 15개 읍면동 행정복지센터를 중심으로 1차 지원 대상자의 약 11%가 신청을 완료한 것으로 나타났다.
29일 시에 따르면 신청은 온라인(각 카드사 홈페이지·앱, 지역사랑상품권앱)이 전체의 55%로 가장 많았고, 오프라인(읍·면·동 행정복지센터)이 45%를 차지했다.
지급 수단으로는 지역화폐 '안성사랑카드'가 57%로 가장 많았고 다음은 신용·체크카드 포인트 충전이 42%로 뒤를 이었다.
특히 시는 고령층과 디지털 취약계층의 편의를 위해 현장 인력을 보강해 대기시간을 단축하고 지원금 누락 방지를 위한 전방위 홍보도 강화하고 있다.
이번 1차 지원 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등이며 신청은 5월 8일까지로 첫 주에는 출생 연도 끝자리 요일제를 적용한다.
5월 18일부터는 소득 하위 70% 대상 2차 신청이 시작되며 지원금은 8월 31일까지 안성시 내 연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장에서 사용할 수 있다.
시 관계자는 "시민 불편이 없도록 현장 대응과 홍보를 지속 강화하겠다"며 "대상자 누락 없이 세심히 관리하겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com