전북교육청, 사관학교 입시설명회 내달 2일 개최

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도교육청이 2일 사관학교 입시설명회를 개최한다.
- 4개 사관학교가 2027학년도 전형을 안내하고 개별 상담을 지원한다.
- 현장 접수로 오후 1시부터 4시까지 창조나래에서 진행한다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 사관학교 진학을 희망하는 학생과 학부모를 위한 맞춤형 입시 정보 제공에 나선다.
전북특별자치도교육청은 내달 2일 창조나래 시청각실과 2층 회의실에서 '2027학년도 사관학교 입시설명회'를 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 설명회는 사관학교 진학을 희망하는 학생들에게 정확하고 체계적인 입시 정보를 제공하기 위해 마련됐으며 이날 오후 1시부터 4시까지 진행된다.
설명회에는 해군사관학교, 육군사관학교, 국군간호사관학교, 공군사관학교 등 4개 사관학교가 참여해 학교별로 약 40분간 2026학년도 입시 결과와 2027학년도 전형을 안내한다.
설명회 이후에는 학교별 개별 상담 부스를 운영해 학생과 학부모가 보다 심층적인 진학 상담을 받을 수 있도록 지원한다.
행사는 별도 신청 없이 현장 접수를 통해 참여할 수 있으며, 학교별 일정은 해군사관학교(오후 1시10분~1시50분), 육군사관학교(오후 1시50분~2시30분), 국군간호사관학교(오후 2시40분~3시20분), 공군사관학교(오후 3시20분~4시)순으로 진행된다.
최은이 중등교육과장은 "사관학교는 일반 대학과 전형 방식이 달라 정확한 정보 수집이 중요하다"며 "이번 설명회가 학생과 학부모의 입시 준비에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com