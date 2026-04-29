2026년 서울권 대학 지원률 하락세…지역인재 전형·서울 생활비 부담 영향

진학사, 최근 5년간 서울권 대학 지원 비율 분석

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2026학년도 대입에서 서울권 대학 지원 비율이 5년 만에 하락세로 돌아선 것으로 나타났다.

29일 진학사에 따르면 수시에서 서울권 대학에 지원한 수험생 비율은 2022학년도 22.2%에서 2025학년도 23.8%까지 매년 상승했다. 그러나 2026학년도에는 18.8%로 전년보다 5.0%포인트(p) 떨어지며 하락 전환했다.

서울 종로구 성균관대학교에서 2026학년도 수시모집 논술시험을 마친 수험생들이 학교를 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

수도권 대학 지원 비율도 같은 흐름을 보였다. 수시에서 수도권 대학에 지원한 수험생 비율은 2025학년도 47.9%에서 2026학년도 40.4%로 7.5%p 감소했다.

정시에서도 서울권·수도권 지원 비율이 모두 줄었다. 서울권 대학 지원 비율은 2025학년도 33.1%에서 2026학년도 31.0%로 2.1%p 낮아졌고, 수도권 대학 지원 비율도 55.9%에서 54.4%로 1.5%p 하락했다.

지역별로도 서울권 대학 지원 감소는 전국적으로 나타났다. 수시 기준 광주, 전남, 충남, 경기 등 모든 권역에서 서울권 대학 지원 비율이 줄었다. 특히 서울 소재 고교 학생들의 변화가 두드러졌다. 서울 지역 학생의 수시 서울권 대학 지원 비율은 2025학년도 39.4%에서 2026학년도 35.4%로 4.0%p 감소했다. 정시에서도 서울 학생의 서울권 지원 비율은 2.4%p 낮아졌다.

진학사는 '인서울 선호' 현상이 약해졌다기보다 합격 가능성과 실익을 고려한 전략적 분산 지원으로 보고 있다. 수시에서는 수능최저학력기준 부담과 서울권 대학의 높은 경쟁을 피해 적정·안정 지원을 택한 수험생이 늘었고, 정시에서는 수능 변별력 강화에 따른 점수 불확실성 때문에 지원 범위를 넓혔다는 것이다.

지방 거점 국립대와 특성화 학과에 대한 관심, 지역인재 전형 확대, 서울의 높은 주거비와 생활비 부담도 지원 전략 변화의 배경으로 꼽힌다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "이번 결과는 서울권 선호가 약해졌다기보다 수험생들이 간판이라는 막연한 기대보다 합격 가능성과 실제 진로를 고려해 현실적이고 전략적으로 움직이고 있음을 보여준다"며 "서울 지역 학생들조차 지원 범위를 넓히고 있다는 점에 주목해야 한다"고 말했다.

jane94@newspim.com