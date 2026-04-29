"640억→2700억 부담 불합리" 평택화양지구 조합원, 광역교통비 전가 등 중단 촉구

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택 화양지구 조합원들과 토지주 등 100여명이 29일 평택시청 서문앞에서 조합원들의 재산권 보장과 사업 정상화를 촉구하는 집회를 개최했다.

해당 조합원 측에 따르면 화양지구는 평택시 안중읍·현덕면 279만2500㎡ 일원에 약 2만 세대 규모로 조성되는 대규모 민간 도시개발사업으로 2021년 기반시설 공사와 아파트 착공을 시작했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =평택 화양지구 조합원들이 재산권 보장 등을 요구하며 집회를 이어가고 있다.2026.04.29 krg0404@newspim.com

그러나 금융권 PF(프로젝트파이낸싱) 조달과 함께 경기 불황등의 이유로 자금이 막히면서 약 3000억 원 규모의 사업비 부족이 발생했고, 당초 2025년 8월 예정이던 준공 시점도 2026년 9월로 연기되었지만 이 또한 불투명한 상태다.

이 때문에 조합원들은 재산권 행사를 하지못한 채 세금과 금융이자만 부담하는 등의 피해를 입고 있다는 주장이다.

특히 당초 640억 원으로 계상됐던 광역교통대책 비용이 현재 2700억 원까지 불어나 조합원들의 피해는 더욱 늘어날 것으로 보인다.

한 조합원은 "38국도, 안중사거리, 전철역 연결도로는 화양지구만의 도로가 아닌 평택시민 전체가 이용하는 공공 인프라"라며 "왜 이 비용을 조합원에게만 떠넘기느냐"고 비판했다.

그는 이어 "조합원들이 이미 큰 감정을 감수했는데 추가 부담을 강요하는 것은 또 다른 희생을 요구하는 것"이라며 "감정이나 조합원 추가 부담이 해법이 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "광역교통비를 국가·경기도·평택시·조합이 합리적으로 분담하고 조합 자산 활용 방안을 검토해야 한다"며 평택시·경기도·조합이 참여하는 정상화 협의체 구성을 요구했다.

이날 조합원들은 광역교통비 전가 중단, 조합원 재산권 보장 로드맵 제시, 화양지구 정상화를 위한 3자 협의체 즉시 구성 등을 제시했다.

조합원들은 "화양지구 문제는 개인 문제가 아닌 시민 재산권과 평택 행정 신뢰 문제"라며 "질서 있게 단호하게 행동하겠다"고 밝혔다.

이에 평택시 관계자는 "문제 해결을 위해 지난 2월 조합원들과 만나 준공 전 사용허가는 조건 충족 시 검토가 가능한 사안인 만큼 부족 사업비 일부 선납과 잔액에 대한 납부 계획 등 구체적인 이행 방안 등을 설명해 조합원들이 모두 이해하고 대안을 수용하기로 했었다"며 "지금에 와서 다시 원점으로 돌아가 재주장을 하는 것은 이해할 수 없다"고 말했다.

그는 이어 "평택시도 원활한 사업추진을 원하는 만큼 조합원들과 소통을 통해 방안 마련에 최선을 다하겠다"고 덧붙혔다.

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