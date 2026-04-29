서울교육감 진보 단일화 기구 "1인 6표·밀실 개표 의혹 사실 아냐"

"대리 신청 아닌 참가비 대리납부…전혀 다른 문제"

한만중·강신만 "유령투표·밀실 개표·서버 삭제" 주장

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육감 진보진영 단일화 경선 과정에서 제기된 '1인 6표' 허용, 밀실 개표 의혹에 대해 진보진영 단일화 기구가 사실과 다르다고 부인했다.

2026 서울민주진보교육감후보 단일화 추진위원회(추진위)는 29일 기자회견을 통해 "경선 과정에서 여러 문제 제기와 의혹이 있었고 완벽하게 진행하지 못한 부분이 있을 수 있다지만 법·제도적 한계 안에서 공정한 경선이 되도록 노력했다"고 밝혔다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

앞서 진보진영의 한만중·강신만 서울교육감 예비후보는 단일후보 선출 경선 과정에 중대한 부정·불법 의혹이 있다며 결과를 인정할 수 없다며 즉각적인 강제 수사와 경선 전 과정 공개, 추진위와 정근식 후보의 공식 사과를 요구했다.

두 후보는 22~23일 진행된 1차 투표에서 정근식 예비후보가 과반을 얻어 단일 후보로 확정된 과정에 문제가 있었다고 주장했다. 이들은 유령투표 의혹, 참관인 배제 속 밀실 전자개표, 가중치 조작 가능성, 이의신청 기간 중 투·개표 서버와 선거인 명부 삭제 의혹 등을 제기했다.

이에 대해 추진위는 "가족 등 밀접한 관계에 있는 경우 일정 범위에서 참가비 대리납부를 인정한 것일 뿐, 이를 대리 신청이나 대리 투표로 볼 수 없다"며 "본인 확인을 거쳐 투표가 진행되는 구조에서 참가비를 대신 냈다는 이유만으로 다른 사람의 표를 행사할 수는 없다. 대리납부와 대리 신청은 전혀 다른 문제"라고 해명했다.

선거인단 확정 과정에서 약 6000명이 삭제됐다는 주장에 대해서도 사실관계를 왜곡한 표현이라고 밝혔다. 추진위에 따르면 전체 시민참여단 신청 건수는 3만 4262건이었다. 이 가운데 중복 신청, 신청서만 작성한 경우, 연락처 오류, 청소년 추가 확인 대상, 삭제 요청, 타인 납부 확인, 기타 사유 등을 검토해 최종 2만8516명의 선거인단을 확정했다는 것이 추진위 측 설명이다.

추진위는 "명부 확정 전 검증 절차를 '표 삭제'라고 표현하는 것은 부적절하다"며 "신청 명단만 보고 특정 신청자가 어느 후보를 지지하는지 알 수 없기 때문에 특정 후보 지지자를 골라냈다는 주장도 근거가 없다"라고 주장했다.

증거인멸 의혹에 대해서는 개인정보 보호 원칙에 따라 개인정보를 삭제한 조치라고 설명했다. 시민참여단 모집 당시 투표 목적이 달성된 뒤 개인정보를 보호하겠다는 원칙을 안내했고, 이에 따라 필요한 조치를 했다는 입장이다. 다만 투표 시스템 서버 기록과 입금 내역 등 필요한 자료는 보존하고 있으며 사법기관 판단이나 적법한 절차에 따라 필요성이 인정될 경우 협조하겠다고 밝혔다.

개표가 밀실에서 이뤄졌다는 주장도 부인했다. 추진위는 "투표 마감 이후 개표와 결과 확인 과정에 후보와 대리인이 현장 입회했으며 관련 확인 절차도 거쳤다"며 지난 23일 작성된 개표 확인서를 공개했다.

추진위는 "공직선거법상 중앙선거관리위원회와 같은 법적 지위를 가진 기관은 아니며 민간 협의체로서 제도적 한계가 있었던 것도 사실"이라면서도 "후보 측과 협의하며 검증 절차를 밟았고 시민참여단의 선택을 공정하게 반영하기 위해 최선을 다했다"고 밝혔다.

그러면서 "경선에 대한 문제 제기는 가능하지만 근거 없는 의혹으로 시민참여단 전체를 잠재적 부정 참여자로 몰아가거나 단일화 경선의 의미를 훼손해서는 안 된다"며 "허위사실 유포와 근거 없는 비방에 대해서는 단호히 대응하겠다"고 했다.

jane94@newspim.com