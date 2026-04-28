네이버페이, 5월 온·오프라인 영세 가맹점 수수료 지원

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이가 28일 5월 4일부터 10일까지 영세 가맹점 Npay 수수료를 지원한다.
- 어린이날·어버이날 주간에 영세 소상공인 소비 진작을 돕기 위해 실시한다.
- 국세청 영세 판매자 가맹점은 신청 없이 6월 중 수수료 전액을 지급받는다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 오는 5월 4일부터 10일까지, Npay 온·오프라인 결제 및 네이버 예약·주문 서비스를 이용하는 영세 가맹점의 Npay 수수료를 지원한다고 28일 밝혔다.
이는 온라인 쇼핑이나 매장 현장결제, 네이버 예약·주문 등을 통한 Npay 결제가 집중되는 어린이날과 어버이날 등의 기념일 주간에, 영세 소상공인들이 소비 진작 효과를 체감할 수 있도록 지원하기 위한 취지로 진행된다.
국세청 등급 기준으로 영세 판매자에 해당하는 Npay 온라인 및 현장결제 가맹점, 네이버 예약·주문 가맹점이라면 별도 신청 없이 수수료 지원 대상에 해당된다. 온라인 및 예약·주문 가맹점의 경우 모든 결제 수단을, 현장결제의 경우 Npay머니·포인트 결제 건에 대해 지원 기간 동안 발생한 Npay 수수료 합산금액을 6월 중 전액 일시 지급한다.
네이버페이 관계자는 "앞으로도 Npay를 이용하는 소상공인의 사업 성장에 이로운 서비스와 지원책 등 '상생금융' 실천을 위한 노력을 지속 이어 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com