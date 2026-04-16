네이버페이 커넥트, 전국 파리바게뜨에서 만난다

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오는 17일 전국 파리바게뜨 매장서 QR 결제 시 최대 1만원 할인

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 전국 3400여개 매장을 보유한 파리바게뜨와 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트' 도입을 위한 제휴를 맺었다고 16일 밝혔다.

'Npay 커넥트'는 현금·카드·간편결제·NFC와 Npay의 안면인식결제 '페이스사인(Facesign)' 등 다양한 결제 수단을 지원하는 통합 단말기로, 매장 방문객들은 영수증 없이도 단말기 상에서 '네이버 리뷰'를 간편하게 남기고 포인트를 받을 수 있으며, 매장 사업주는 결제 직후 리뷰를 확보할 수 있다.

[사진= 네이버페이]

양사는 'Npay 커넥트'를 오는 하반기 중 파리바게뜨 직영매장부터 순차적으로 설치할 예정이다.

이번 'Npay 커넥트' 제휴를 기념해 오는 17일 하루 전국 모든 파리바게뜨 매장에서 Npay QR 결제 시 구매금액의 50%(최대 1만원)를 할인하는 프로모션이 진행된다. 프로모션과 관련된 자세한 내용은 Npay 앱 금융 홈에서 '결제혜택'을 검색한 후 상단의 '파리바게뜨 50% 할인'에서 확인할 수 있다.

이향철 Npay 페이서비스 책임리더는 "파리바게뜨를 시작으로 대형 프랜차이즈부터 소상공인 매장까지 전국의 다양한 가맹점에서 'Npay 커넥트'를 만날 수 있도록 제휴를 지속 확대할 것"이라고 말했다.

romeok@newspim.com