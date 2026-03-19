네이버페이, 전북은행 협약... 'Npay 커넥트' 확대

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 전북은행과 'Npay 커넥트'를 기반으로 전북특별자치도 내 디지털 결제 환경을 개선하고, 지역 경제 활성화를 지원하기 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.
양사는 본 협약을 통해 ▲'Npay 커넥트'를 통한 전북특별자치도 내 소상공인의 결제 인프라 디지털 전환 지원 ▲JB카드-'Npay 커넥트' 공동마케팅 추진 등을 주요 협력 과제로 추진하며, 이를 통해 'Npay 커넥트' 단말기를 활용한 소상공인 매출 증대와 지역 경제 활성화 방안을 모색할 계획이다.
'Npay 커넥트'는 전주사랑상품권(돼지카드)을 포함해 현금·카드·간편결제·NFC와 Npay의 안면인식결제 '페이스사인(Facesign)' 등 다양한 결제 수단을 지원한다. 또한 방문객이 결제 시 매장에서 제공하는 각종 할인쿠폰을 적용할 수 있을 뿐만 아니라, 마케팅 효과가 높은 '네이버 리뷰'를 간편하게 남길 수 있는 등 사업 성장을 돕는 다양한 기능을 제공한다.
전북은행은 모바일 플랫폼 '쏙뱅크'를 통해 'Npay 커넥트' 온라인 신청 채널을 마련해 전북특별자치도 내 단말기 도입을 확대하고 디지털 결제 인프라 개선을 지원할 예정이다. 소상공인들은 영업점 방문 없이 '쏙뱅크'에서 'Npay 커넥트' 신청부터 상담까지 한 번에 진행할 수 있다.
Npay는 전북은행과 'JB카드' 이용고객 대상 공동 마케팅도 추진한다. 지역 내 'Npay 커넥트' 가맹점에서 'JB카드'로 결제한 고객 대상으로 기존 카드 혜택에 더해 Npay 포인트를 추가 제공하는 등 지역 소비 활성화를 위한 프로모션을 공동 진행할 계획이다.
이향철 Npay 페이서비스 책임리더는 "'Npay 커넥트'는 다양한 금융기관에서 지역 소상공인의 성장을 지원하고 상생하는 채널로 활용되고 있다"며, "이번 전북은행과의 협력을 통해, 'Npay 커넥트'가 전북지역 소상공인들의 실질적인 사업 성장을 지원할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.
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