네이버페이, 소상공인 위한 '신용대출 갈아타기' 출시

은행권 제휴 확대…대출비교 서비스 강화

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 네이버페이는 18일 소상공인의 이자 부담 완화를 위한 '개인사업자 신용대출 갈아타기' 서비스를 시작했다고 밝혔다.

이번 서비스는 사업자들이 은행 방문이나 서류 준비 없이 모바일로 더 유리한 대출 조건을 비교해 갈아탈 수 있는 서비스다. 이는 금융소비자의 선택권을 확대하고 소상공인 등 취약계층의 금융비용 부담을 낮추기 위해 금융위원회 주도로 마련됐으며, 기존 개인신용, 주택담보, 전월세대출에 이어 개인사업자 신용대출까지 이용 범위가 확대됐다.

[사진=네이버페이]

서비스 이용 시 '네이버 인증서'를 통해 사업자의 업종 및 소득 정보를 자동으로 불러오며, 금융결제원 시스템을 통해 기존 대출 내역도 확인 가능하다. 결과 페이지에서는 갈아타기 시 절감할 수 있는 예상 이자 비용도 비교할 수 있다.

오픈 당일 기준 제휴 금융사는 ▲신한은행 ▲우리은행 ▲전북은행 ▲케이뱅크 ▲하나은행 ▲IBK기업은행 ▲iM뱅크 ▲NH농협은행 등이며, 이달 내 KB국민은행도 합류할 예정이다. 네이버페이는 대출 비교 플랫폼 중 유일하게 전 시중은행·특수은행과 제휴를 완료하게 되며, 향후 광주은행과 카카오뱅크 등 지방·인터넷 은행으로 제휴를 넓힐 계획이다.

조재박 네이버페이 CBO는 "사업자들에게 보다 많은 유리한 선택지를 제공하기 위해 더 많은 은행과 제휴를 지속 확대할 것"이라며 "앞으로도 다양한 금융 소비자들의 금융비용 부담 완화에 도움을 드릴 수 있는 상생 서비스를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com