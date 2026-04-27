증권플러스 비상장, 네이버페이 비상장으로 새출발

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이는 27일 자회사 증권플러스 비상장을 네이버페이비상장으로 사명 변경하고 Npay 비상장으로 리브랜딩했다.
- 이번 리브랜딩은 개인 투자자 참여 확대와 스타트업 활성화를 위한 생산적 금융 실천 취지에서 진행됐다.
- Npay 비상장은 1분기 MAU와 거래건수가 전분기 대비 각각 27%, 22% 상승했으며 8000만원 프로모션을 시작했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 자회사인 비상장 주식 거래 플랫폼 '증권플러스 비상장'이 사명을 네이버페이비상장으로 변경, 'Npay 비상장'으로 리브랜딩한다고 27일 밝혔다.
이번 리브랜딩은 'Npay 비상장'이라는 새로운 이름과 함께 비상장주식에 대한 개인 투자자들의 시장 참여 기회를 확대하고, 모험자본 선순환을 통한 '생산적 금융'을 실천해 국내 스타트업과 벤처산업의 활성화에 기여하고자 하는 취지에서 진행됐다.
특히 지난해 9월 Npay 자회사로 편입된 이후 Npay 비상장의 올해 1분기 MAU(월간활성이용자수)와 거래건수는 직전 분기 대비 각각 27%, 22% 상승했다.
이번 리브랜딩을 기념해 총 8000만원 상당의 대규모 프로모션이 진행된다. 먼저 5월 15일까지 Npay 비상장 앱 내에서 간단한 퀴즈를 맞추면 추첨을 통해 총 2000명에게 백화점상품권, 주유권 등 다양한 경품을 제공한다.
이영민 Npay 비상장 대표는 "앞으로 'Npay 비상장'이라는 새로운 이름과 함께, 더 많은 개인 투자자들이 Pre-IPO(상장 전 지분투자) 및 유망 초기 기업에 대해 정확한 투자정보를 기반으로 안전하게 거래하는 플랫폼으로 더욱 거듭나겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com