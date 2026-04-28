지니언스, EDR 공공 조달 시장 7년 연속 1위

2025년 점유율 46%…75만 에이전트 검증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사이버 보안 전문 기업 지니언스는 EDR 공공 조달 시장에서 7년 연속 시장점유율 1위를 기록했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 2025년 조달청 나라장터 기준 46%의 점유율로 시장 1위를 수성했다. 2019년 EDR 시장 개화기부터 현재의 AI 보안 시대에 이르기까지 급변하는 사이버 위협 속에서도 굳건한 기술 리더십과 두터운 고객 신뢰를 입증한 것으로 평가된다.

지니언스는 국내 최초로 EDR을 개발한 이래 공공기관의 보안 가시성 확보와 지능형 위협 대응 분야를 선도하고 있다. 국내외 제품 최초로 국가정보원 보안기능확인서를 획득해 공공기관의 높은 보안 요구사항을 충족했다. 국가 행정망과 주요 기반 시설을 보호함으로써 국가 사이버 안보에도 적극 기여하고 있다는 평가다.

지니언스의 통합 엔드포인트 보안 플랫폼 '지니안 인사이츠 E'. [사진=지니언스]

특히 지니언스의 EDR 솔루션은 중앙부처, 지자체, 금융권, 대형 제조사 등 까다로운 환경에서 75만대 이상의 에이전트가 실제 적용되어 성능을 검증 받았다. 200곳이 넘는 국내 최다 레퍼런스를 통해 검증된 안정성은 물론, 단일 콘솔 기반의 통합 보안 플랫폼 역량을 앞세워 EDR 대표 기업으로 평가 받고 있다.

최근 앤스로픽의 AI 모델 '미토스(Mythos)'의 등장으로 지능형 AI 공격에 대응하기 위해 엔드포인트의 이상행위를 실시간으로 감시하고 의심 파일을 탐지해 내는 EDR의 역할이 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 미국 워싱턴DC에서 열린 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 회의에 참석한 각국 주요 정부 및 금융관계자들도 AI를 활용한 사이버 위협을 주요 의제로 다뤘다. 국내도 정부 주재 대책회의와 함께 금감원에서는 미토스 대응을 위한 보안 강화 전략으로 금융기관 EDR 점검을 언급한 바 있다.

지니언스의 EDR 솔루션은 엔드포인트에서 발생하는 행위를 지속적으로 모니터링하여 위협을 탐지·분석 및 대응하는 보안 기술이다. 해킹 시도부터 파악하여 대응할 수 있으며, 해킹 사고 이후에도 전체 행위를 확인할 수 있다. 머신러닝 엔진과 AI 기반 CTI서비스의 유기적 연동을 통해 알려지지 않은 악성코드까지 탐지하고 대응이 가능하다.

아울러 EDR과 함께 지난해 새롭게 선보인 차세대 백신(AV, Anti-Virus)과 안티랜섬웨어(AR, Anti-Ransomware), 매체제어(Device Control) 기능을 통합한 지니언스의 통합 엔드포인트 보안 플랫폼 전략은 AI 시대의 가장 실전적인 해법으로 주목받고 있다.

이동범 지니언스 대표는 "미토스(Mythos)와 같이 AI가 자율적으로 공격 시나리오를 설계하는 시대에는 '언제든 닥칠 수 있는 현실'이라는 전제하에 방어 체계를 재점검해야 한다"며 "지니언스는 7년 연속 공공 시장 1위를 달성한 EDR 기술력에 AI 기반 자동화 대응 체계를 접목해, 지능형 공격을 실시간으로 식별하고 즉각 차단하는 가장 진보된 엔드포인트 보안 플랫폼을 제공하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com