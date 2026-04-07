지니언스, 글로벌 고객 200곳 돌파

AI 핵심 요약beta
- 사이버 보안 기업 지니언스가 7일 글로벌 누적 고객 200곳을 돌파했다고 밝혔다.
- NAC에서 제로트러스트로의 전환과 클라우드 기반 구독 모델이 성장 동력으로 작용했으며, 36개국 81개 파트너를 기반으로 균형 잡힌 포트폴리오를 구축했다.
- 인도 벵갈루루 글로벌 기술지원센터 설립과 미국·UAE 사무소 협업으로 원스톱 서비스 체계를 완성해 고객 만족도를 극대화했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 사이버 보안 선도 기업 지니언스는 글로벌 누적 고객 200곳을 돌파하며 글로벌 시장에서의 영향력을 지속적으로 확대하고 있다고 7일 밝혔다. NAC에서 제로트러스트로의 성공적인 전환과 클라우드 기반 구독 모델의 안착이 주요 성장 동력으로 작용했다.
회사에 따르면 현재 지니언스의 해외 매출은 미국 시장 비중이 가장 높고, 중동 지역이 전략적 요충지로 급부상하고 있다. 또한 싱가포르를 포함한 아시아·태평양(APAC) 지역에서도 신규 고객을 잇달아 확보하며 특정 국가에 편중되지 않은 균형 잡힌 포트폴리오를 구축했다. 36개국에 81개 파트너를 기반으로 해외 공략을 가속화하고 있다.
특히 글로벌 밀착형 지원 체계가 성과를 뒷받침했다. 지니언스는 지난해 인도 벵갈루루에 글로벌 기술지원센터(GTSC)를 설립했으며, 미국 법인 및 UAE 사무소와의 유기적인 협업을 통해 제품 판매부터 기술 지원까지 아우르는 글로벌 원스톱 서비스 체계를 완성했다. 글로벌 고객의 요구사항에 실시간으로 대응하며 만족도를 극대화하고 있다.
이러한 전방위적 지원 체계는 지니언스 솔루션이 다양한 산업군과 복잡한 글로벌 비즈니스 환경에서도 실질적인 보안 효용성을 입증하는 밑거름이 됐다. 다양한 국가에서 안정적인 운영 사례가 축적됨에 따라 제품에 대한 대외적 신뢰도가 높아진 점이 신규 고객 확대에 결정적인 영향을 미치고 있다는 평가다.
사업 조직과 마케팅 전략의 변화도 주효했다. 지니언스는 해외사업본부장 영입 이후 글로벌 시장을 세분화하여 공략을 본격화했으며, 주요 보안 전시회 및 컨퍼런스에 지속적으로 참가해 브랜드 인지도를 높여왔다. 기술 콘텐츠 중심의 온라인 마케팅을 강화해 글로벌 고객이 직접 제품을 검토하고 기술 문의를 하는 인바운드 영업 사례가 크게 늘어난 점도 고무적이다.
나세일 지니언스 해외사업본부 상무는 "글로벌 고객 200곳 확보는 지니언스의 기술력과 글로벌 운영 전략이 시너지를 낸 결과"라며 "지역별 시장 특성에 맞춘 차별화된 전략과 강력한 파트너십을 바탕으로 글로벌 보안 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 강조했다.
한편 지니언스는 향후 AI(인공지능) 등 최신 보안 트렌드에 발맞춰 기술 고도화에 집중할 방침이다. AI 적용 범위를 단계적으로 확대해 제품 기능을 강화하고 보안 운영의 효율성을 높임으로써, 전 세계 고객들의 보안 관리 부담을 획기적으로 줄여나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com