HD현대 아비커스, 자율운항 형식승인 획득…글로벌 기준 선도

AI 핵심 요약beta
- HD현대 아비커스가 7일 노르웨이선급으로부터 하이나스 컨트롤 형식승인을 받았다.
- 인지·판단·제어 기능을 통합한 범용 자율운항 시스템으로 국제 인증 첫 사례다.
- 상용화 속도를 높이고 글로벌 규제 기준 형성에 영향을 미칠 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대의 선박 자율운항 자회사 아비커스가 자율운항 기술 상용화의 분기점을 만들었다. 단순 기술 개발 단계를 넘어 국제 공인을 확보하며 글로벌 기준 형성에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.
HD현대는 7일 아비커스가 최근 노르웨이선급으로부터 자율운항 시스템 '하이나스 컨트롤(HiNAS Control)'에 대한 형식승인(Type Approval)을 획득했다고 밝혔다.
하이나스 컨트롤은 인지·판단·제어 기능을 통합한 자율운항 솔루션으로, 주변 선박과 장애물을 스스로 인식하고 운항 상황을 분석해 충돌을 회피할 수 있도록 제어하는 시스템이다. 특히 특정 프로젝트가 아닌 다양한 선박에 적용 가능한 '범용 양산형' 시스템으로 국제 인증을 받은 것은 이번이 처음이다.
이번 승인으로 해당 시스템은 별도의 추가 검증 없이 다양한 선박에 적용할 수 있게 됐다. 이는 기술 상용화 속도를 높이는 동시에 글로벌 선주들의 신뢰 확보에도 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.
아비커스는 지난 3년간 노르웨이선급과 협력해 자율운항 시스템의 안전 기준과 검증 체계를 공동으로 구축해왔다. 이 과정에서 야간과 악천후 등 다양한 환경에서의 인식 성능과 국제해상충돌예방규칙(COLREGS)에 기반한 회피 기능 등이 검증됐다.
이번에 마련된 평가 기준은 아직 명확한 국제 규범이 없는 자율운항 분야에서 사실상 '선행 기준' 역할을 할 가능성이 크다. 특히 국제해사기구가 추진 중인 자율운항선박 비강제 코드(MASS Code) 논의에도 참고 기준으로 활용될 수 있어, 향후 글로벌 규제 체계 형성에 영향을 줄 것으로 기대된다.
노르웨이선급 측은 이번 형식승인에 대해 자율운항 기술이 개념 검증을 넘어 실제 상용화 단계로 진입했음을 보여주는 사례라고 평가했다.
아비커스는 이번 성과를 바탕으로 자율운항 기술 상용화와 함께 국제 표준 선점에도 속도를 낼 방침이다. HD현대와의 시너지를 통해 향후 글로벌 자율운항 시장에서 기술 주도권 확보에 나선다는 전략이다.
한편 하이나스 컨트롤은 2023년부터 HD현대가 건조하는 선박에 적용되기 시작했으며, 현재까지 누적 수주 500척을 돌파했다.
chanw@newspim.com