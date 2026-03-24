HD현대, 해양 AI 자율운항 실증 나선다…소형선박 안전 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 소형선박 안전 강화를 위한 해양 AI 자율운항 실증 생태계 구축에 나선다.

아비커스의 자율운항시스템이 설치된 레저용 보트. [사진=HD현대]

HD현대는 24일 전라남도청에서 조선 계열사 HD현대삼호, 자율운항 전문기업 아비커스와 함께 전라남도, 한국해양교통안전공단(KOMSA), 국립목포대학교와 '해양 AI 자율운항 실증 클러스터 조성'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 전체 해양 선박사고의 80% 이상을 차지하는 소형선박의 안전 인프라 구축을 목표로 추진됐다. 특히 다도해와 복잡한 해안선을 가진 전라남도 해역을 실증 거점으로 활용해 실제 운항 환경에서 기술을 검증한다는 점에서 의미가 크다.

협약에 따라 전라남도는 목포·여수·고흥·완도 등 주요 해역을 실증 공간으로 제공하고, 전남 AI 데이터센터와 연계한 데이터 수집·활용을 지원한다. 한국해양교통안전공단은 선박 안전성 검증과 기술 표준 정립을 담당하고, 국립목포대학교는 자율운항 기술 연구와 전문 인력 양성에 나선다.

HD현대는 그룹 차원에서 AI 기반 자율운항 솔루션 개발과 실증을 총괄한다. 아비커스는 소형선박에 특화된 AI 충돌 예방 시스템 개발과 데이터 수집·관리 체계 구축을 맡고, HD현대삼호는 실증 선박에 AI 기자재를 적용하고 향후 양산 기반을 조성하는 역할을 수행한다.

이번 협력을 통해 공공기관의 검사·표준화 역량과 대학의 연구 인프라, 기업의 기술력과 산업화 역량을 결합한 해양 AI 생태계 구축이 본격화될 것으로 기대된다.

강위원 전라남도 경제부지사는 "HD현대와 함께 해양 AI 자율운항 실증에 나서게 돼 뜻깊다"며 "이번 협력이 지역 해양 모빌리티 산업과 일자리 확대에 기여하길 기대한다"고 말했다.

김재을 HD현대삼호 대표이사는 "전남의 해양 AI 비전을 HD현대의 기술력과 제조 역량을 기반으로 실현하겠다"며 "기술 개발을 넘어 산업 생태계 조성에도 적극 나서겠다"고 밝혔다.

임도형 아비커스 대표는 "복잡한 연안 해역에서 확보한 실증 데이터를 기반으로 AI 자율운항 시스템을 고도화하고, 기술 검증과 표준화까지 병행해 나갈 것"이라고 말했다.

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