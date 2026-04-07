안전한국훈련 개편…극한 재난 대응력 강화 나선다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 7일 대형화·복합화되는 재난에 대응하기 위해 안전한국훈련 체계를 전면 개편한다고 밝혔다.
- 극한 상황 반영, 대규모 피해 대비 통합연계훈련 확대, 평가 환류 강화에 초점을 맞춰 실전형 훈련을 실시한다.
- 개편 방안은 올해 상반기 훈련부터 적용되며 각 기관의 훈련 준비를 지원할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 대형화·복합화되는 재난 환경에 대응하기 위해 '재난대응 안전한국훈련'의 운영 및 평가 체계를 전면 개편한다.
행정안전부는 7일 변화하는 재난 양상에 맞춰 실질적인 대응 역량을 강화할 수 있도록 안전한국훈련 체계를 고도화한다고 밝혔다.
2005년 도입된 안전한국훈련은 지난 20여 년간 표준화된 절차를 정착시키며 각 기관의 재난 대응 숙련도를 높이는 데 기여해왔다. 그러나 최근 재난이 예측 범위를 넘어 복합화·대형화되고 새로운 유형이 잇따르면서 보다 정교한 대응 체계 필요성이 제기돼 왔다.
이번 개편은 ▲극한 상황을 반영한 훈련 체계 구축 ▲대규모 피해 확산에 대비한 통합연계훈련 확대 ▲훈련 평가 환류 강화에 초점을 맞췄다.
앞으로는 기존의 반복적인 대응 절차 중심 훈련에서 벗어나, 정상적인 지휘통제가 어려운 최악의 복합재난 상황을 가정한 실전형 훈련이 실시된다. 또한 광역 단위 대규모 재난을 전제로 인접 지방자치단체 간 공동 대응체계를 점검하는 통합연계훈련도 확대된다.
아울러 훈련 과정에서 도출된 문제점을 위기관리 매뉴얼 개선 등 제도 보완으로 즉시 연결할 수 있도록 평가 환류 체계도 강화된다.
행정안전부는 이번 개편 방안을 올해 상반기 훈련(5월 11일~22일)부터 적용할 계획이다. 이에 앞서 지난 3월 26일 담당자와 평가단을 대상으로 설명회를 개최했으며, 사전 컨설팅을 통해 각 기관의 훈련 준비를 지원할 방침이다.
김용균 행정안전부 자연재난실장은 "재난 훈련과 위기관리매뉴얼, 그리고 실제 대응이하나의 톱니바퀴처럼 유기적으로 맞물려, 훈련 성과가 실질적인 재난 피해 감소로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com