지리자동차그룹, 유럽 R&D 통합…글로벌 개발 거점 강화

AI 핵심 요약beta
- 지리자동차그룹이 7일 유럽 R&D 조직을 통합한 지리 테크놀로지 유럽을 출범했다.
- 스웨덴과 독일에 분산된 연구개발 기능을 하나로 묶어 글로벌 차량 개발 핵심 거점으로 재편했다.
- 2027년까지 개발 프로젝트 규모를 두 배로 늘리며 중국과 해외 시장 간 출시 간격을 6개월 이내로 단축한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지리자동차그룹이 유럽 연구개발(R&D) 역량을 하나로 묶으며 글로벌 개발 체계 고도화에 나섰다. 단순 거점 확대가 아닌 '개발 속도와 표준'을 동시에 끌어올리겠다는 전략으로 풀이된다.
지리자동차그룹은 7일 유럽 내 R&D 조직을 통합한 '지리 테크놀로지 유럽(Geely Technology Europe)'을 출범했다고 밝혔다. 스웨덴 예테보리와 독일 프랑크푸르트에 분산돼 있던 연구개발 기능을 하나로 통합해 유럽을 글로벌 차량 개발의 핵심 거점으로 재편하는 것이 핵심이다.
새 조직은 차량 개발 초기 단계부터 중국 본사 연구소와 협업하며 글로벌 시장을 겨냥한 플랫폼 개발을 주도한다. 운영 전략은 ▲글로벌 아키텍처 공동 개발 ▲제품 기획 및 시장 최적화 ▲AI 기반 디지털 경험 강화 등 세 축으로 구성된다.
이를 통해 지커, 지리, 링크앤코 등 주요 브랜드의 신차 출시 속도를 끌어올린다는 계획이다. 특히 중국과 해외 시장 간 출시 간격을 6개월 이내로 단축해 '동시 출시 체제'에 가까운 운영을 목표로 한다.
개발 역량도 공격적으로 확대한다. 지리자동차그룹은 2027년까지 유럽 내 차량 개발 프로젝트 규모를 두 배로 늘리며, 글로벌 시장 대응력을 한층 강화할 방침이다.
기술 측면에서는 차세대 기계·전기전자 아키텍처 개발과 함께 에이전틱 AI 기반 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기술 고도화에 집중한다. 이를 통해 첨단운전자보조시스템(ADAS), 스마트 콕핏, 데이터 보안 등 미래 모빌리티 핵심 영역까지 통합 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다.
이번 통합은 기존 유럽 R&D 기반 위에서 이뤄졌다. 지리자동차그룹은 2013년 스웨덴 예테보리에 CEVT를 설립하며 유럽 엔지니어링 역량을 축적해왔고, 이후 이를 확대해 현재의 기술 조직으로 발전시켜 왔다.
이 같은 기반은 이미 성과로 이어졌다. CMA 플랫폼과 900V 고전압 기반 전기차 전용 아키텍처 SEA-S 등 주요 기술은 유럽 R&D 조직을 중심으로 개발되며 그룹 전동화 경쟁력의 핵심 축으로 자리잡았다.
지리자동차그룹은 이번 조직 출범을 통해 지역 간 경계를 넘어선 통합 개발 체계를 구축하고, 글로벌 시장 요구를 선제적으로 반영하는 구조를 완성하겠다는 전략이다.
chanw@newspim.com