지리자동차그룹, 2월 20만대 돌파…글로벌 판매 성장세 지속

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커(Zeekr)의 모회사 지리자동차그룹(Geely Auto Group)이 2026년 2월 전 세계 판매량 20만6160대를 돌파하며 안정적인 성장세를 이어 나갔다.

지커 7X. [사진=지커코리아]

이로써 지리자동차그룹은 올해 1월과 2월 전 세계 누적 판매량 47만6327대를 기록하며 중국 승용차 시장 선두를 유지했다. 지리자동차그룹의 경쟁력은 해외 시장에서도 이어졌다. 2월에만 총 6만879대를 전 세계에 수출하며 전년 대비 138%라는 압도적인 성장률을 보여줬다.

지리자동차그룹의 2월 전 세계 판매량 가운데 지커와 지리(Geely), 링크앤코(Lynk & Co)를 포함하는 신에너지차(NEV, New Energy Vehicle)는 전년 동기 대비 19% 상승한 11만7488대 판매됐다. 신에너지차의 올해 누적 판매량 또한 전년 대비 10% 증가한 24만1740대로 확인되며 지리자동차그룹의 친환경 글로벌 전략이 지닌 가치와 성과를 입증했다.

브랜드별 판매량 중에서는 지커의 성장세가 두드러졌다. 지커는 2월에만 전 세계에서 2만3867대의 판매고를 올리며 전년 대비 70% 급증한 성장률을 기록했다. 이는 최대 9일에 이른 중국 춘절 명절 연휴에 따른 조업일수 단축과 소비 시장 위축 속에서도 이뤄낸 성과다.

특히, 대다수 신에너지차 제조사들이 전월 대비 하락세를 기록한 것과 달리 지커는 독보적인 성장 행보를 보여줬다. 2026년 1월과 2월 누적 판매량에서도 지커는 전년 동기 대비 84% 증가한 4만7700여대를 기록하며 지난해 말 제시한 올해 성장 목표 달성을 향해 순항을 이어갔다.

지커의 이 같은 성과는 플래그십 SUV인 9X가 고급 대형 SUV 시장에서 입지를 공고히 했기에 가능했다. 실제로 지커 9X는 2월 중국 내수 시장에서 1억원(50만 위안) 이상 대형 SUV 부문 판매 1위 모델로 선정됐다. 이는 해당 가격대 전체 차종 중에서도 4개월 연속 판매 1위를 기록한 결과로, 지커 9X가 브랜드의 질적 성장을 견인하고 있음을 의미한다.

지리자동차그룹 관계자는 "2026년 2월이 중국 자동차 제조사 입장에서 성과를 달성하기 어려운 시기였음에도 불구하고 지리자동차그룹과 지커는 전년 동기 대비 급성장하는 모습을 보여줬다"며 "두 회사가 전 세계 자동차 시장에서 보여주는 성장세는 지커가 올해 안으로 한국 시장에 공식 진출할 경우 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다"고 말했다.

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