테슬라 잡은 BYD, 포드도 추월... 중국 車 글로벌 시장 종횡무진

글로벌 자동차 판매 랭킹 BYD 처음 6위 올라

테슬라 판매량 제치고 포드 7위로 밀어내

중국계 자동차 글로벌 톱10에 모두 3 개사

중국계 해외 판매 급성장, 우리 업계에 위협

전기차, S/W, AI, 배터리 발전 '신 산업표준'

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 전기차 BYD가 중국 기업 중 처음으로 글로벌 자동차 판매 순위에서 6위에 진입했다. 글로벌 '톱 10' 랭킹에서 중국 자동차 기업들은 최초로 세 자리를 차지했다.

11일 중국 증권일보 등 현지 매체에 따르면, BYD는 2025년 전체 판매량 460만 2,000대를 기록하며 미국의 포드를 밀쳐내고 처음으로 6위에 진입했다. 이어 상하이자동차(SAIC)와 지리자동차(Geely)가 각각 450만 8,000대, 411만 6,000대로 7위와 9위를 차지했다.

2025년 글로벌 자동차 판매 순위에서 도요타는 1,000만 대 이상(1,132만 대)의 판매량을 기록하며 1위 자리를 고수했다. 이어 폭스바겐, 현대차그룹, 제너럴 모터스(GM)가 상위 4위권을 형성했고, 지프·피아트·푸조 등 다국적 연합 그룹인 스텔란티스는 5위를 유지했다. 일본계 브랜드 중에서는 닛산이 10위권 밖으로 밀려났고, 혼다도 불안정한 위치에 처했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 베이징의 BYD 전기차 전시룸. 사진=뉴스핌 촬영. 2026.03.11 chk@newspim.com

중국자동차제조협회(CAAM) 쉬하이둥 상임부사무총장은 증권일보와의 인터뷰에서 "중국 자동차 3사가 세계 10대 자동차 기업에 진입한 것은 해외 시장의 본격적인 확장과 직접적인 관련이 있다"며 "중국 차의 세계 시장 진출이 한층 속도를 낼 것"이라고 밝혔다.

중국 자동차 매출의 급성장세를 뒷받침하는 주요 요인은 신에너지 자동차 보급률 증가에 따른 것이라는 분석이다. BYD는 신에너지 제품 구조와 공급망 효율성, 세계화 등의 전략을 통해 2025년 전체 판매량을 7.7% 늘리며 '500만 대 클럽' 진입을 향해 질주하고 있다.

중국자동차제조협회 자료에 따르면, 2025년 중국의 자동차 생산량과 판매량은 각각 3,453만 1,000대와 3,440만 대로 전년 대비 10.4%와 9.4% 증가했다. 특히 신에너지 자동차 생산량과 판매량은 1,600만 대를 돌파하며 국내 신차 판매량의 50%를 넘어섰다.

이러한 배경 속에서 중국 주요 자동차 제조업체들이 보유한 전동화 제품 공급 구조, 다양한 가격대, 스마트한 사용자 경험 등 고유의 경쟁력은 시장 경쟁 격화 속에서도 꾸준한 매출 증대로 이어졌다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 구이저우성 성도 구이양의 지리 자동차 공장 조립라인. 사진= 뉴스핌 촬영. 2026.03.11 chk@newspim.com

특히 BYD의 경우 순수 전기차(BEV) 연간 판매량에서 225만 6,700대를 기록하며 전년 대비 27.86% 성장했고, 처음으로 테슬라를 제치고 세계 1위 순수 전기차 브랜드로 등극했다.

중국 자동차 회사들은 지난해를 전후로 해외 시장 판매량을 빠르게 늘려가고 있다. 이는 현대차를 비롯한 우리 자동차 기업들의 글로벌 영업에 직접적인 도전 요인이 될 것이라는 점에서 주목된다.

중국 자동차 업계 통계에 따르면 BYD의 2025년 해외 판매량은 105만 대에 달해 전년 동기 대비 145% 증가했다. 상하이자동차의 해외 판매량은 107만 1,000대로 전년 동기 대비 3.1% 증가했다.

중국 자동차 제조업체들의 '글로벌 진출' 전략은 단순한 수출 확대에서 유통망, 브랜드 운영, 현지화 역량 등을 아우르는 종합적인 경쟁으로 변화하고 있다. 중국 업체들의 판매 순위 상승은 각 지역의 규제 대응, 소비자 선호도 파악, 공급망 조정 능력 향상을 반영한다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 장쑤성 난징의 상하이자동차 공장 라인. 사진=뉴스핌 통신사 촬영. 2026.03.11 chk@newspim.com

중국 자동차 제조업체들이 글로벌 경쟁에서 기존의 역할과 위상을 빠르게 바꿔가고 있다는 사실도 눈길을 끈다. 올리버 블루메 폭스바겐 그룹 CEO는 "중국이 전기차, 소프트웨어, 인공지능, 배터리 기술의 빠른 발전으로 산업 표준을 형성하고 있다"며 "이제 중국은 주요 판매 시장일 뿐만 아니라 혁신의 원천이며 중요한 기술 파트너"라고 밝혔다.

중국 황하과학기술대학의 한 학자도 중국 업체 3곳이 글로벌 '톱 10'에 진입한 것과 관련해 "자동차 산업이 '기계적 우위'에서 '전기화 및 소프트웨어 주도형'으로 바뀌면서 기술 경로와 공급망 역량의 차이가 글로벌 판매 순위에 직접 반영된 결과"라고 설명했다.

중국 안팎의 자동차 전문가들은 BYD와 상하이자동차, 지리자동차 등 중국 업체들이 전기화, 지능화, 글로벌 역량을 강화하며 순위를 계속 끌어올릴 것으로 예측하고 있다. 쉬하이둥 상임부사무총장은 향후 5년 안에 5개 이상의 중국 자동차 제조업체가 세계 판매량 10위권에 진입할 것이라고 내다봤다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com