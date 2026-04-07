고준위위원회, 9인 체제 완성…방폐장 부지선정 첫발

AI 핵심 요약beta
- 기후에너지환경부가 7일 고준위방사성폐기물관리위원회를 9인 체제로 완성했다.
- 국회 추천위원 4명이 8일자로 위촉되어 정부 추천 5인과 합류했다.
- 24일 제3차 회의에서 부지적합성 조사계획을 심의한다.
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정용훈 KAIST 교수 등 전문가 포함
김현권 "부지 선정 공정하게 관리"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 고준위방사성폐기물관리위원회(위원장 김현권)가 9인 체제를 완성했다.
기후에너지환경부는 고준위위원회가 국회 추천위원 4명의 위촉절차가 오는 8일자로 마무리되어 전체 9인 체제가 완성된다고 7일 밝혔다.
이번에 위촉된 국회 추천위원은 ▲한병섭 원자력안전연구소 소장 ▲조남찬 대덕이에스(ES) 대표이사 ▲김병기 한국원자력국민연대 고문 ▲정용훈 카이스트 교수 등 4명이다. 원자력 관련 안전·산업·에너지 등 각 분야에서 풍부한 식견을 갖춘 전문가들로 구성됐다는 평가를 받는다.
그동안 정부 추천위원 5인 체제로 운영되어 온 고준위위원회는 이번에 국회 추천위원들의 합류로 완전한 심의·의결 체제를 갖추게 됐다. 이는 국가적 난제인 고준위방사성폐기물 관리 정책을 여야 합의 정신에 기반한 추진 실행력을 확보했다는 점에서 의미가 있다.
고준위위원회는 오는 24일 서울 종로구에 위치한 석탄회관에서 제3차 회의를 열고 '부지적합성 조사계획' 등 고준위 방사성폐기물 관리 이행안(로드맵)을 위한 핵심 안건들을 심의할 계획이다.
부지적합성 조사계획은 고준위방사성폐기물 관리시설의 부지선정 전 과정에 걸친 청사진을 보여주는 중장기계획으로 본격적인 부지 선정 작업의 첫 단추에 해당한다.
김현권 고준위위원장은 "국가적 난제인 고준위 방사성폐기물 관리 문제 해결을 위해 여야가 함께하는 위원회 구성이 완료된 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "앞으로 투명하고 공정하게 부지 선정 절차를 관리해 국민 안전을 최우선으로 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com