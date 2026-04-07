젠큐릭스, AACR서 소세포폐암 액체생검 연구 발표

AI 핵심 요약beta
- 젠큐릭스가 7일 AACR 2026에서 소세포폐암 액체생검 연구를 발표한다.
- 디지털 PCR로 혈액 DNA 메틸화 분석해 아형을 비침습적으로 식별한다.
- 보라매병원과 공동 연구로 일치도 평가하고 정밀의료 가교 역할을 기대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 암 분자진단 전문기업 젠큐릭스는 이달 미국에서 열리는 AACR(미국암연구학회) 2026에서 소세포폐암 액체생검 연구 결과를 발표한다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 AACR은 세계 3대 암 학회 중 하나로, 오는 17일부터 22일까지 미국 샌디에이고에서 개최된다. 이번 연구는 디지털 PCR(중합효소연쇄반응) 기술을 활용해 소세포폐암의 분자 아형을 비침습적으로 분석한 성과다.
특히 최근 소세포폐암 치료 패러다임이 환자를 분자 수준에서 세분화하는 방향으로 변화함에 따라 정밀 의료 가교 역할을 할 것으로 기대된다. 학계에서는 소세포폐암을 ASCL1, NEUROD1, POU2F3 등 유전자 발현 양상에 따라 아형을 분류하고, 최적의 정밀의료를 제공하려는 연구가 활발히 진행 중이다.
하지만 소세포폐암 환자 대부분은 수술보다 항암화학요법을 우선 시행해 조직 확보가 어려워 임상 적용에 한계가 있다. 이 때문에 이를 극복하기 위한 액체생검 진단 기술의 필요성이 대두되고 있다.
젠큐릭스가 이번에 선보이는 기술은 혈액 속 특정 DNA 메틸화 바이오마커를 디지털 PCR로 분석해 소세포폐암의 아형을 식별하는 검사법이다. 암 아형은 유전자, 수용체 등의 분자 생물학적 특성에 따라 분류한 종류를 말한다.
회사는 서울특별시 보라매병원 김진수 교수 연구진과 공동으로 진행한 이번 연구를 통해 검사법의 일치도를 평가한 탐색적 연구이다.
김진수 교수는 "소세포폐암은 매우 공격적인 신경내분비 종양으로 예후가 좋지 않고, 치료 옵션이 제한적"이라며 "최근 소세포폐암치료제의 활발한 신약 개발 상황과 맞물려, 환자 개인 별 분자 수준의 특성을 구분하여 최적 반응이 예상되는 치료제를 처방하는 맞춤형 치료가 향후 소세포암 항암 치료의 핵심과제가 될 수 있다"고 전했다.
젠큐릭스 한진일 이사는 "분자 아형에 따른 맞춤형 치료는 전 세계적으로 연구가 진행 중인 도전적인 분야"라며 "이번 연구를 통해 정밀 의료의 필수 진단 플랫폼으로서 자사 디지털 PCR 분석 기술의 우수성을 확인했다"고 밝혔다.
한편 젠큐릭스는 이번 AACR 발표를 기점으로 액체생검 기반 암 진단 포트폴리오를 더욱 강화할 방침이다. 이번 기술은 향후 신약 개발 과정에서 환자 선별 및 치료 반응 모니터링 등 다양한 영역에 활용될 전망이다.
nylee54@newspim.com