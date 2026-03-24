젠큐릭스, '성매개감염 다중진단 올인원 플랫폼' 개발·상용화 과제 선정

결핵·성병 등 감염병 진단 글로벌 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 정밀진단 전문기업 젠큐릭스는 '호흡기 바이러스 검출을 위한 RT-RPA 및 CRISPR 기술 기반 신속 원스텝 분자진단 시스템 개발 및 상용화' 과제를 성공적으로 마무리하고 차세대 분자진단 시장 공략에 속도를 낸다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 과제는 지난 2021년부터 2025년까지 진행된 'COVID-19 자가진단용 분자진단 실용화 기술개발 사업'의 일환으로, 젠큐릭스가 주관하고 고려대학교 구로병원, 연세대학교, 광주과학기술원(GIST), 나노바이오라이프가 참여해 수행했다. 호흡기 바이러스 검출을 대상으로 검사 절차를 단순화하면서도 신속한 결과 확인이 가능한 'All-In-One' 분자진단 시스템 구현을 목표로 추진됐다.

특히 이번 연구의 핵심 성과인 플랫폼 2(GenePro IsoMaster)는 등온증폭 기술을 적용해 기존 PCR 기반 진단 대비 장비 의존도를 획기적으로 낮추고 짧은 시간 내 결과를 확인하면서도 민감도를 유지하도록 설계됐다. 이는 기존 항원 신속진단키트(RDT)의 낮은 민감도 한계를 보완하면서도, PCR 검사 수준의 분석 성능을 구현한 차세대 플랫폼이라는 점에서 차별성을 갖는다.

젠큐릭스 로고. [사진=젠큐릭스]

또한 GeneXper와 같은 카트리지 기반 PCR POC 제품 대비 전용 장비 규모와 운영 부담을 낮추면서도 스트립 기반 육안 판독과 모바일 앱 기반 정량·반정량 분석 기능을 동시에 지원한다. 아울러 동결건조 제형 적용으로 보관·운송 요구를 완화할 수 있어, 의료기관 POC뿐 아니라 약국·검진센터·원격의료 연계 등 분산검사 및 자가검사 시장 확장 진출이 가능하다는 평가다.

회사는 이번에 확보한 원스텝 분자진단 플랫폼을 기반으로 동남아시아 등 PCR 인프라가 상대적으로 부족한 지역의 공공 조달·현장진단(POC) 수요는 물론, 미국·유럽 등 선진국에서 확대되는 분산검사 및 성매개감염(STI) 자가진단·자가채취 기반 검사 수요까지 포괄하는 글로벌 진출 전략을 추진할 계획이다. 전용 장비 의존도를 낮추면서도 신속·간편하게 고감도 진단을 구현할 수 있다는 강점을 바탕으로, 다양한 채널에서의 접근성과 확장성을 확보해 언제 어디서나 정확한 진단이 가능한 환경을 넓혀 나갈 예정이다.

사업 영역도 결핵, 성병 등 진단으로 확장해 WHO 등 글로벌 보건 전략과 연계한 상용화를 가속화한다는 구상이다. 결핵 분야에서는 저비용·고민감도 기반의 진단 접근성 확대를 통해 국제기구 및 보건 수요에 대응하고, 성병 분야에서는 선별 진단 플랫폼을 통해 공중보건 목표 달성에 기여하겠다는 계획이다. 나아가 인플루엔자 및 RSV 등 계절성 호흡기 감염병, HPV 등 여성 질환 관련 감염병, 항생제 내성균(AMR) 검출 진단까지 적용 영역을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

젠큐릭스 관계자는 "이번 과제를 통해 플랫폼 2에서 간편 판독(스트립)과 모바일 연동, 동결건조 제형 적용 등 상용화에 필요한 핵심 요소를 확보했다"며 "해외 시장을 시작으로 적용 질환 및 제품 포트폴리오를 확장해 다양한 감염병에 신속하게 대응할 수 있는 '확장형 분자진단 플랫폼' 사업화를 추진하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com