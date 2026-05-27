RFHIC, 글로벌 RF 부품 유통사 RFMW와 계약

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 화합물 반도체 전문기업 RFHIC가 글로벌 RF 및 마이크로웨이브 부품 유통기업 RFMW와 글로벌 유통 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 미국 산호세에 본사를 둔 RFMW는 RF, 마이크로웨이브 및 전력 부품을 전문으로 취급하는 유통사다. 기술영업 지원, 부품 선정, 주문 및 공급 서비스를 제공한다.

RFMW는 RFHIC의 글로벌 유통 파트너로서 질화갈륨(GaN) 기반 RF 및 마이크로웨이브 부품과 시스템 레벨 제품에 대한 기술 영업 지원과 부품 선정, 주문 및 공급 서비스를 담당한다. RFHIC는 이를 통해 북미를 포함한 주요 해외 시장에서 고객사를 확대하고 제품 판매 및 기술 지원 체계를 강화할 수 있다.

RFHIC 로고. [사진=RFHIC]

RFHIC는 그동안 질화갈륨 기반 반도체 증폭기(SSPA), 마이크로웨이브 전력 발생장치(Generator) 등 시스템 중심의 제품으로 글로벌 시장 내 입지를 구축해 왔다. 이번 협력을 통해 부품 단위 제품까지 유통 채널을 확대함으로써 고객사의 설계 초기 단계에서부터 RFHIC 제품이 적용될 수 있는 기반을 마련했다.

최근 글로벌 RF 부품 시장에서는 주요 글로벌 업체의 사업 구조 재편에 따른 기존 고객사들의 대체 공급처 확보 수요가 확대되고 있다. RFHIC 관계자는 "RFMW의 강력한 기술 영업 조직과 글로벌 고객 접근성은 RFHIC 제품의 시장경쟁력을 확대하는 데 이상적인 파트너"라며 "이번 계약을 통해 주요 해외 시장에서 입지를 강화하고 더 많은 고객이 설계 초기 단계부터 RFHIC 솔루션을 평가하고 채택할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com