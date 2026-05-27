삼성전자 노사, 임금협약 조인식 진행

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"글로벌 경쟁력 강화에 힘쓸 것"

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노사가 2026년 임금협약 잠정합의안이 조합원 찬반투표에서 최종 가결됨에 따라 공식적인 임금협약 조인식을 가졌다.

삼성전자 노조 공동교섭단은 경기 용인시 기흥에 위치한 삼성전자 The UniverSE에서 사측과 '2026년 임금협약 조인식'을 진행했다고 27일 밝혔다.

삼성전자 노사가 27일 경기 용인시 기흥에 위치한 삼성전자 The UniverSE에서 2026년 임금협약 조인식을 진행했다. 삼성전자 여명구 부사장(왼쪽)과 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장. [사진=삼성전자 노조 공동교섭단]

사측에서는 여명구 디바이스솔루션(DS) 부문 피플팀장 부사장과 김형로 부사장이 참석했고 노조 측에서는 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조) 최승호 위원장과 전국삼성전자노동조합 김재원 정책기획국장 등이 참여했다.

양측은 총파업 예정 전날이었던 지난 20일 밤에 잠정합의안을 극적으로 이끌어냈다. 이후 지난 22일 오후 2시 12분부터 이날 오전 10시까지 조합원들을 대상으로 찬반투표를 실시한 결과, 최종 투표율 95.5%와 찬성률 73.7%를 기록하며 가결 조건을 충족해 최종 확정됐다.

여명구 삼성전자 부사장은 "이번 임금협약 타결을 시작으로 노사가 한 마음이 돼 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"며 "끝까지 대화의 끈을 놓지 않고 진정성 있게 교섭에 임해준 노동조합과 임직원 여러분께 감사드린다"고 밝혔다.

최승호 초기업노조 위원장은 "이번 임금교섭 과정에서 아쉬운 부분도 있었지만, 노사가 장기간 대화와 논의를 이어간 끝에 의미 있는 합의에 도달했다고 생각한다"며 "앞으로도 삼성전자 직원들의 근로조건 개선과 권익 향상을 위해 지속 노력할 것"이라고 전했다.

aykim@newspim.com