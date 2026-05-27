미래에셋, 'TIGER 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지' 상장

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외국인 투자자금 3290억원 유치…TIGER 상장일 기준 역대 최대 규모

현금 설정·환매 방식 적용으로 호가 스프레드·괴리율 개선 추구

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 27일 5970억원 규모의 'TIGER 삼성전자 단일종목 레버리지'와 7470억원 규모의 'TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지'를 신규 상장한다고 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 이번 상품은 초기 설정 단계에 외국인 투자자가 총 3290억원 규모로 참여하며 TIGER ETF 상장일 기준 역대 최대 규모 외국인 투자자금을 유치했다.

[사진=미래에셋자산운용]

상품의 또 다른 차별점은 현금 설정·환매 방식 도입이다. 미래에셋자산운용은 "운용과 유동성 공급을 분리한 이원화 구조를 적용해 운용 단계에서는 현물과 선물을 함께 활용해 레버리지 운용 효율성을 높이고, 유동성 공급 단계에서는 AP·LP가 선물 중심으로 헤지할 수 있도록 설계했다"고 전했다.

일반적으로 AP·LP가 현물 기반 상품의 호가를 제출할 경우 환매 시 받는 현물 매도를 고려해 거래 비용이 호가에 반영될 수 있다. 반면 TIGER 단일종목 레버리지는 현금 설정·환매 방식을 적용해 AP·LP 헤지 과정에서 현물 거래세 부담을 최소화함으로써 호가 스프레드와 괴리율 개선을 추구했다는 설명이다.

총보수는 연 0.0901%(9.01bp)로 책정됐다. 이는 기존 유사 반도체 테마 레버리지 ETF 대비 낮은 수준으로, 투자자 선택의 폭을 넓혔다.

단일종목 레버리지 상품은 기존 지수 레버리지 ETF 대비 변동성이 높고 장기 보유 시 음의 복리(Volatility Drag) 효과가 발생할 수 있어 투자 시 유의가 필요하다. 투자자는 금융투자교육원 사전교육 수료 후 HTS/MTS에 수료번호를 등록해야 거래할 수 있다.

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표는 "TIGER 단일종목 레버리지 2종은 현금 설정·환매 구조와 풍부한 유동성 기반을 바탕으로 투자 효율성과 거래 편의성을 높인 상품"이라며 "특히 초기 설정 단계에서 TIGER 역대 최대 규모 외국인 자금이 참여한 만큼 글로벌 투자자들의 관심이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com