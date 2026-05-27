출생·혼인 동반 증가…'코로나 지연 혼인·30대 인구효과' 겹쳤다

코로나19 때 미뤄진 결혼 회복세…혼인 9분기 연속 증가

91~95년생 30대 초반 코호트 효과에 출산·혼인 동반 반등

인식 변화·정책 복합 작용…"구조 전환 여부 더 지켜봐야"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 들어 출생아와 혼인 건수가 동시에 늘어난 배경으로는 코로나19 시기 미뤄졌던 결혼 수요의 회복과 30대 초반 인구 증가, 결혼·출산에 대한 인식 변화 등이 복합적으로 작용했다는 분석이 나온다. 다만 개별 정책의 효과를 수치로 떼어 확인하기는 어려운 만큼 이번 반등이 일시적 '되풀이'에 그칠지, 저출산 국면의 구조적 전환으로 이어질지는 더 지켜봐야 한다는 신중론도 함께 제기된다.

국가데이터처는 27일 '2026년 3월 인구동향' 브리핑에서 최근 출생 증가 흐름과 관련해 "최근 2년간 증가한 혼인의 영향과 30대 여성 인구 내 출산에 대한 긍정적인 인식 변화 등이 영향을 준 것으로 볼 수 있다"고 설명했다. 코로나19 시기에 연기됐던 혼인이 엔데믹 이후 순차적으로 회복되는 가운데, 출산·혼인 연령에 본격 진입한 30대 초반 인구가 상대적으로 많은 인구 구조와 결혼·출산에 대한 사회 인식의 변화가 겹치면서 출생과 혼인이 동시에 늘고 있다는 것이다.

3월 인구동향에 따르면 지난 3월 출생아 수는 2만5200명으로 전년 동월(2만1112명)보다 4088명(19.4%) 늘었다. 이는 같은 달 기준으로 7년 만에 가장 큰 규모다. 출생아 수는 지난해 7월부터 올해 3월까지 21개월 연속으로 전년 동월 대비 증가했다. 이로써 올해 1분기(1~3월) 누적 출생아 수는 7만5013명으로, 전년 같은 기간(6만5362명)보다 9651명(14.8%) 증가했다.

신생아. 사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌DB]

출산보다 혼인이 먼저 움직였다는 점은 수치에서도 확인된다. 올해 1분기 혼인 건수는 6만2309건으로 전년 동기보다 3609건(6.1%) 증가했다. 2024년 1분기를 시작으로 9분기 연속 전년 동기 대비 증가세가 이어지고 있어, 혼인 지표만 놓고 보면 이미 2년 넘게 '플러스 국면'이 지속되고 있는 셈이다. 이에 대해 데이터처는 "코로나19 엔데믹이 이뤄진 2023년 5월 이후 미뤄졌던 혼인들이 단년도에 걸쳐 계속 회복되는 모습"이라고 설명했다.

인구 구조 측면에서는 1991~1995년생으로 대표되는 30대 초반 '코호트'가 주목된다. 이 세대는 부모 세대의 베이비붐·에코붐 영향으로 다른 연도에 비해 상대적으로 규모가 크다. 데이터처는 "91~95년생에 해당하는 30대 초반 코호트 인구가 상대적으로 많은 점이 혼인 증가에 영향을 주고 있다"며 "이 연령대가 혼인과 출산의 '핵심 연령대'인 만큼, 최근 수년간의 혼인 증가가 올해 출생아 증가로 이어진 측면이 있다"고 말했다.

연령별 혼인율을 보면 이런 사실이 더욱 구체적으로 드러난다. 올해 1분기 남성 30~34세 혼인율은 인구 1000명당 57.2건으로 전년 동기보다 4.1건 증가했고, 여성 30~34세 혼인율은 61.5건으로 4.3건 늘었다. 여성은 20대 후반과 30대 초반, 남성은 30대 초반에서 증가 폭이 상대적으로 크게 나타났다. 이에 관해 데이터처는 "20대 후반·30대 연령층을 중심으로 혼인율이 눈에 띄게 올라간 것은 실제 결혼을 선택하는 주력 연령층에서 움직임이 커졌다는 의미"라고 해석했다.

한국소비자원에 따르면 올해 7월까지 140건이 접수돼 전년 동기(103건) 대비 35.9%가 증가했다. 사진은 결혼식 예시 사진. [사진=게티이미지뱅크]

혼인 회복과 30대 인구효과에 더해 결혼·출산에 대한 사회적 인식 변화도 중요한 배경으로 거론된다. 데이터처는 "2년마다 실시하는 사회조사에서 2022년과 2024년 조사 결과를 비교해 보면 결혼·출산에 관한 인식 지표에 차이가 나타난다"며 "저출산위원회나 다른 기관이 실시한 조사에서도 최근 젊은 층의 인식이 조금 더 긍정적인 방향으로 바뀐 것으로 나온다"고 설명했다. 다만 "인식 변화가 어느 정도의 출생아 증가로 이어졌는지, 정량적인 연관성을 수치로 바로 보여주기는 어렵다"고 선을 그었다.

정부와 지방자치단체의 각종 결혼·출산 지원 정책도 복합 요인 가운데 하나로 지목된다. 그동안 신혼부부 주거지원과 출산·양육 지원금 확대, 육아휴직 제도 개선 등 정책적 시도가 이어져왔다. 특히 결혼·출산 과정에서 불이익을 줄이는 이른바 '결혼 페널티 제거' 정책이 강화된 점이 일정 부분 영향을 줬을 가능성이 크다는 분석이다. 데이터처는 "결혼 페널티 제거 등 중앙정부와 지방정부의 정책적 노력들이 어느 정도 어우러져 혼인 증가에 영향을 주고 있는 것으로 보인다"면서도 "개별 정책이 얼마만큼 기여했는지를 통계로 정확히 분리해 설명하기는 어렵다"고 밝혔다.

이처럼 혼인·출산 지표가 동시에 개선된 것은 고무적이지만, 이것이 곧바로 '저출산 탈출'을 의미하지는 않는다는 신중론도 함께 나온다. 데이터처는 "우리나라는 출산의 95~98%가 혼인 상태에서 이뤄지고 있어, 혼인이 사실상 출산의 선행조건"이라고 설명했다. 혼인 증가세가 이어질 경우 단기적으로는 출산 증가 흐름도 지속될 수 있지만, 전체 가임여성 인구는 구조적으로 줄어드는 추세여서 장기적인 출산율 반등으로 이어질지는 미지수라는 얘기다.

출산율의 '지속 가능성'에 대해서도 신중한 태도를 유지했다. 데이터처는 "혼인이 약 24개월 정도 증가세를 보이고 있는 점은 긍정적인 신호"라면서도 "출생은 월별로 계절적 요인과 우발 변수가 커, 이번과 같은 반등이 앞으로도 계속 이어질지 여부를 확정적으로 말하기는 어렵다"고 말했다. 연간 기준 출생아 수 전망을 묻는 질문에도 "1분기 출생아가 늘었다고 해서 연간 30만 명 수준 회복을 단정하기는 어렵다"고 답했다.

결국 이번 출산 반등은 코로나19 시기 지연된 혼인의 '밀어내기 효과'와 30대 초반 인구 구조, 인식·정책 변화가 겹치며 만들어낸 결과물에 가깝다는 분석이다. 통계당국이 "정책 효과가 없다고 볼 수는 없지만, 어느 하나의 요인으로 설명하기는 어렵다"고 강조한 것도 같은 맥락으로 해석된다. 향후 혼인 증가세가 언제까지 이어질지와 30대 인구 구성이 어떻게 변해 갈지, 인식 변화가 실제 결혼·출산 선택으로 얼마나 이어질지 등이 '반짝 반등'과 '추세 전환'을 가르는 분기점이 될 것으로 보인다.

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