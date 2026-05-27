日 경유해 중국으로 엔비디아 반도체 밀반입...대만 검찰 수사 착수

AI 반도체의 日 경유 밀수, 첫 적발 사례 될 가능성

운송 경로는 일본 거쳐 최종적으로 홍콩 도착한 듯

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국 엔비디아의 인공지능(AI)용 반도체를 일본을 경유해 중국으로 밀수한 혐의와 관련해 대만 검찰이 용의자 3명을 체포해 수사하고 있다고 27일 블룸버그통신이 보도했다.

이번 수사는 일본을 경유한 AI 반도체 밀수 경로를 검찰이 적발한 첫 사례가 될 가능성이 있다고 블룸버그는 전했다.

용의자들은 미국 슈퍼마이크로컴퓨터 서버 수출 관련 서류를 위조한 혐의로 대만 지룽 지방검찰청에 구금됐다. 문제가 된 서버에는 고성능 엔비디아 반도체가 탑재돼 있었다. 해당 칩은 미국 정부 허가 없이 중국에 판매하는 것이 금지돼 있다.

AI 반도체 수출과 관련한 불법 행위에 대해 대만 당국이 공개 단속에 나선 것은 이번이 처음이다. 그동안 미국은 중국의 첨단기술 확보를 막기 위해 대만에 보다 적극적으로 대응할 것을 지속적으로 압박해왔다.

대만 당국은 이들 3명을 체포하는 과정에서 위조 서류를 이용해 수출하려 한 것으로 보이는 서버 약 50대도 압수했다. 다만 관계자들에 따르면 최소 1건의 화물은 이미 대만 세관을 통과한 상태였다.

이 화물은 일본을 거쳐 최종적으로 홍콩으로 운송됐다. 홍콩은 중국 본토로 향하는 하드웨어의 중계 거점으로 알려져 있다. 대만 당국이 압수한 서버 역시 용의자들이 같은 방식으로 일본을 경유해 운송할 계획이었던 것으로 전해졌다.

중국 기업들에게 일본은 미국산 AI 반도체를 활용하기 위한 아시아 거점 중 하나로 꼽힌다. 중국 기업들은 해외 기업이 중국 외 지역 데이터센터에 설치한 하드웨어를 임대하는 방식으로 미국산 AI 반도체를 사용하고 있다.

미국은 2022년 첨단 AI 기술이 중국에 군사적 우위를 제공할 수 있다는 우려를 이유로 수출 규제를 도입했지만, 이 같은 방식 자체는 현행 규정상 허용되고 있다. 다만 미국 정부 내에서는 오랫동안 중국 기업들이 밀수된 하드웨어를 자국 내에서 조달하고 있다는 의혹이 강하게 제기돼 왔다

일본 재무성 관세국 등 관련 당국은 이번 사안에 대한 논평 요청에 응하지 않았다고 블룸버그는 전했다.

엔비디아의 칩 [사진=블룸버그통신]

goldendog@newspim.com