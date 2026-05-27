[일본 증시] 보합 마감...최고치 경신 후 상승분 반납

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 27일 닛케이주가는 보합으로 마감했다. 장 초반에는 장중 기준 사상 처음으로 6만6000엔을 웃도는 장면도 있었지만, 추가 상승 동력이 약해지면서 상승폭은 점차 축소됐다. 소프트뱅크그룹(SBG)이 차익실현 매물에 밀린 점이 증시에 부담으로 작용하면서 장 마감을 앞두고 상승분을 대부분 반납했다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 0.01%(3.32엔) 상승한 6만4999.41엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)는 0.52%(20.45포인트) 내린 3918.01포인트로 마감하며 이틀 연속 하락했다.

실적 발표 이후 미국과 일본 양국에서 인공지능(AI)·반도체 관련 종목에 대한 애널리스트들의 목표주가 상향이 잇따르는 가운데, 전날 미국 증시에서는 마이크론 테크놀로지가 급등했다.

도쿄 증시에서도 SBG와 어드밴테스트, 도쿄일렉트론 등에 매수세가 선행되며 닛케이평균은 상승폭을 확대했다. 한때는 1400엔 넘게 오르며 장중 처음으로 6만6000엔대에 진입하기도 했다.

SBG는 장 초반 연일 상장 이후 최고가를 경신한 뒤 점차 매도세에 밀리며 5거래일 만에 반락했다. SBG를 둘러싸고 투자처인 오픈AI의 상장 신청 기대감은 여전히 강하지만, 최근 주가 상승 속도가 너무 가팔랐던 만큼 차익실현 매물이 나오기 쉬운 상황이었다.

장 막판에는 하락폭이 더욱 커졌다. 같은 흐름 속에서 모멘텀(상승 탄력) 중심의 매수세가 몰렸던 키옥시아에도 매도 우위가 나타났다. 이에 따라 닛케이평균은 장 후반 들어 상승폭을 크게 줄이는 흐름을 보였다.

이날 국제 콘퍼런스에서 나온 일본은행의 우에다 가즈오 총재 발언도 시장에 영향을 미쳤다. 시장에서는 "6월 금리 인상을 시사하는 내용은 아니었다"는 해석이 나오면서 미즈호FG 등 은행주에 매도세가 출회됐다.

도쿄증권거래소 프라임시장의 거래대금은 약 11조643억엔, 거래량은 24억6133만주였다. 프라임시장에서 상승 종목 수는 720개였고, 하락 종목은 790개, 보합은 58개였다.

주요 종목 중에서는 패스트리테일링, 신에츠화학, 코나미그룹, KDDI는 상승했다. 반면 이비덴, 화낙, 무라타제작소, 아스텔라스제약은 하락했다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

goldendog@newspim.com