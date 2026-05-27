한미약품, 美 당뇨병학회서 두 번째 근육 증가 비만신약 공개

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마이오스타틴 억제 기반 펩타이드 신약

근육 증가·체지방 감량 동시 공략

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 근육 증가와 체중 감량을 동시에 겨냥한 차세대 비만 신약 파이프라인을 처음 공개한다.

한미약품은 다음 달 5일부터 8일까지 미국 뉴올리언스에서 열리는 '미국당뇨병학회(ADA 2026)'에 참가해 비만 신약 후보물질 'LA-UCN2(HM17321)'와 'LA-MSTN(HM500197)' 관련 연구 결과 8건을 발표한다고 27일 밝혔다.

한미약품이 ADA 2026에서 발표하는 주요 연구 포스터 초록 소개 [사진=한미약품]

이번에 처음 공개되는 'LA-MSTN(HM500197)'은 펩타이드 기반 마이오스타틴(myostatin) 억제 기전의 차세대 근육 증진 치료제다. 기존 혁신 비만 신약인 'LA-UCN2(HM17321)'와는 다른 신규 파이프라인으로, 한미약품은 근육 강화 기반 비만 치료 영역에서 두 축의 신약 포트폴리오를 확보했다. 특히 HM500197의 개발 전략과 차별화 요소, 전임상 연구 결과 등이 처음 공개될 예정이다.

현재 GLP-1 계열 비만 치료제는 우수한 체중 감량 효과를 보이고 있지만, 감량 체중의 20~40%가량이 제지방 감소와 연관된다는 점이 한계로 지목된다. 골격근 감소는 기초대사량 저하와 근력 약화로 이어질 수 있어 장기 체중 유지와 고령 환자 건강 측면에서 중요 변수로 평가받고 있다.

이 같은 한계를 보완하기 위해 글로벌 제약바이오 업계에서는 마이오스타틴 및 액티빈(activin) 경로를 조절하는 병용 치료 전략에 주목하고 있다.

다만 현재 개발 중인 후보물질 대부분이 항체나 Fc 융합단백질 기반 접근 방식에 집중돼 있어 분자량 문제로 인크레틴 계열 약물과의 병용 제형 개발에 제약이 있다는 평가가 나온다. 또 여러 리간드를 동시에 억제하는 기전 특성상 표적 외 생리 경로에 영향을 줄 가능성도 제기된다.

HM500197은 이 같은 한계를 극복하기 위해 설계된 펩타이드 기반 후보물질이다. 해당 물질은 한미 비만 신약 프로젝트 'H.O.P(Hanmi Obesity Pipeline)'의 네 번째 핵심 파이프라인으로, 자체 인공지능(AI) 기반 구조 모델링 플랫폼 'HARP(Hanmi AI-driven Research Platform)'를 활용해 발굴됐다.

한미약품은 H.O.P 프로젝트를 통해 환자의 체중과 대사 특성에 맞춘 비만 치료 포트폴리오를 구축하고 있다. 현재 선두 파이프라인인 '에페글레나타이드'의 연내 상용화를 추진 중이며, '차세대 비만 치료 삼중작용제(LA-GLP/GIP/GCG, HM15275)'와 '근육 증가 기반 비만 치료제(LA-UCN2, HM17321)'도 각각 미국 임상 2상과 임상 1상을 진행하고 있다.

최인영 미래성장부문장은 "한미는 독자 개발 비만 신약 상용화 시점이 가장 앞선 국내 제약바이오 기업 중 하나"라며 "체지방은 줄이면서 근육은 강화하는 '건강한 체중 감량'을 실현할 수 있도록 글로벌 혁신 신약 개발에 속도를 내겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com