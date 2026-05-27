李대통령 "K-헤리티지 세계에 알릴 것"…유네스코 세계유산위 개최 준비 점검

가입 38년 만에 첫 국내 개최…안전·원팀·지역경제 3대 당부

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 오는 7월 부산에서 열리는 48차 유네스코 세계유산위원회와 관련해 "대한민국의 선진적인 문화 역량과 글로벌 리더십을 세계 무대에 선보이는 중요한 계기"라며 성공적인 개최를 위한 총력 준비를 주문했다.

이 대통령은 27일 부산에서 48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비현황 보고회를 주재하면서 "한국전쟁 기간 피난 수도이기도 하고 국제 원조 관문이기도 했던 부산은 이제 세계적인 해양도시로 도약하고 있다. 대한민국의 성공 경험과 도약의 서사를 세계와 공유하는 최적의 장소가 바로 부산"이라며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 27일 '제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회의'에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

또 이 대통령은 "글로벌 문화를 주도하는 K-컬처의 원동력은 누가 뭐라 해도 K-헤리티지"라며 "이번 위원회 개최를 통해 K-헤리티지의 진면목을 널리 알리게 되기를 기대한다"고 말했다.

이번 유네스코 세계유산위원회 개최는 우리나라가 1988년 세계유산 협약에 가입한 이후 38년 만에 처음이다. 이에 이 대통령은 ▲안전하고 쾌적한 국제 회의 ▲ 유관기관 간 원팀 협력 ▲지역 경제 활력 세 가지를 당부했다.

이 대통령은 "196개국 대표단과 전문가들이 불편을 겪지 않도록 교통·숙박·치안 등 모든 분야에서 철저한 준비가 반드시 필요하다"며 "긴밀하게 소통해서 어떤 돌발 상황에도 긴밀하게 대응하는 현장 중심의 대응 체계를 갖춰야 되겠다"고 강조했다.

그러면서 "매력적인 문화 행사, 연계 관광 프로그램 등을 사전에 꼼꼼하게 기획해 이번 기회에 부산 또는 이 인근 지역이 외국인 관광객들로 북적일 수 있게 했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

이 대통령은 "기후위기, 지정학적 위험, 개발의 소용돌이 속에서 인류 공동의 유산을 온전하게 지켜내기 위한 국제사회의 연대와 협력을 우리 대한민국이 앞장서서 이끌어 내야 한다"며 "이번 위원회 개최에 대한민국 국격이 걸려 있다는 막중한 책임감을 가지고 남은 기간 준비에 총력을 기울여 달라"고 거듭 당부했다.

hyun9@newspim.com