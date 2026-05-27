삼성전자 사장단 "노사갈등 성찰…5조원 사회 환원"

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임직원에 '한 몸 한 가족' 당부 메시지

상생 생태계 조성·인재 육성에 투입

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노사 임금협상이 최종 타결된 가운데 삼성전자 사장단이 향후 5년간 총 5조원을 조성해 중소 협력사 지원과 인공지능(AI) 인재 육성 등에 투자하겠다고 밝혔다. 삼성전자는 이번 임금협상 갈등을 계기로 노사관계와 경영 전반을 되돌아보겠다며 사회적 책임 강화 방침도 함께 내놨다.

삼성전자 사장단은 27일 사내 임직원들을 대상으로 낸 메시지에서 "국민과 주주, 고객, 그리고 임직원 여러분의 관심과 성원, 정부의 헌신적인 지원 노력에 깊이 감사 드린다"며 "그동안 걱정과 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 사과 드린다"고 말했다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

앞서 삼성전자 노동조합의 2026년 임금 및 단체협약 잠정합의안은 조합원 찬반투표를 거쳐 이날 최종 가결됐다. 이에 지난해 말부터 이어진 노사 갈등도 일단락됐다.

사장단은 메시지에서 "이번 일을 계기로 '사업보국'과 '인재제일'이라는 삼성의 경영철학을 돌아보게 됐다"며 "앞으로 다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 노사관계는 물론 경영 전반을 깊이 성찰할 것"이라고 밝혔다.

이어 "끊임없는 기술 혁신과 과감한 투자로 미래를 대비해 대한민국 경제의 흔들림 없는 버팀목이 되도록 하겠다"며 "삼성의 성장과 성과가 저희 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 사회적 책임도 더 강화할 것"이라고 덧붙였다.

삼성전자는 향후 5년간 총 5조원을 조성해 상생 및 건전한 생태계 조성과 미래 인재 육성에 투자할 계획이다.

투자 분야로는 2·3차 중소 협력사 지원과 산업재해기금 조성, 취약계층 및 영세자영업자를 위한 포용적 금융 확대, AI 인재 육성을 위한 산학협력, 청소년 교육 등이 검토되고 있다. 구체적인 기여 방식은 향후 이사회와 준법감시위원회 논의를 거쳐 결정될 예정이다.

사장단은 "삼성은 앞으로 우리 사회에서 어떤 역할을 해나가야 할 지 국민의 기대와 눈높이를 생각하며 보다 근본적인 고민도 해나가겠다"고 강조했다.

또 임직원들에게는 "우리는 한 몸, 한 가족이니 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가자"며 "우리가 삼성인임을 자부할 수 있도록 최선을 다하자"고 당부했다.

aykim@newspim.com