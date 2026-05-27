우리운용, 5000억 규모 '우리 지역발전 인프라 1호' 블라인드 펀드 설정

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리자산운용은 27일 '우리 지역발전 인프라 1호' 블라인드 펀드를 설정했다고 밝혔다. 해당 펀드는 그룹 계열사들이 공동 출자했으며 5000억원 규모로 조성됐다.

우리자산운용은 펀드에 편입하는 자산 대부분을 지역 균형 발전을 위한 인프라 사업에 투입하며, 정부의 '국민성장펀드' 및 기획재정부의 민간투자사업 활성화 정책과 연계해 운용할 예정이다.

우리금융그룹은 딜 발굴부터 투자, 사후관리까지 전 과정에서 신속한 의사결정과 효율적인 집행을 통해 정책 효과를 극대화한다는 방침이다.

[사진=우리자산운용]

펀드는 '만기 없는 환매금지형(영구폐쇄형)'으로 설계됐다. 영구폐쇄형 펀드는 에너지와 인프라 등 회수 기간이 긴 실물자산 투자에 최적화된 구조다. 최근 회계기준원이 만기가 없는 영구폐쇄형 인프라펀드 투자의 평가손익을 당기손익(PL)이 아닌 기타포괄손익(FVOCI)으로 처리할 수 있다는 해석을 내놓으면서 금융사들의 재무적 부담이 크게 완화됐다.

우리자산운용은 이러한 제도적 변화를 선제적으로 펀드 구조에 도입하여, 장기 투자 자산의 가격 변동성이 그룹 손익계산서에 미치는 리스크를 원천 차단하고 인프라 투자의 지속가능성을 확보하게 됐다.

우리자산운용은 이번 1호 펀드를 시작으로 대체투자 시장에서의 입지를 확고하게 다지는 동시에 생산적 금융을 그룹의 미래 성장 동력으로 삼아 투자를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

명동일 우리자산운용 대체인프라투자1팀 팀장은 "장기 안정성을 담보하는 새로운 투자 모델을 통해 지역 산업과 인프라 성장을 전폭적으로 지원하겠다"며 "이를 우리금융그룹의 핵심 미래 동반성장 프로젝트로 발전시켜 국가 균형 발전이라는 사회적 책임과 재무적 성과를 동시에 달성할 것"이라고 말했다.

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