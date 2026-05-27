[6·3지선 인터뷰]김중남 후보 "70조 AI데이터센터로 강릉 체질 바꾸겠다"

"30년 카르텔·몰아주기 행정 청산…인구·일자리·생활경제 삼각축으로 지역소멸 정면 돌파"

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 6·3 지방선거에서 강릉시장에 도전하는 더불어민주당 김중남 후보가 "관광 의존 경제에서 벗어나 AI·바이오·고품격 생활문화관광이 어우러진 '메가시티 강릉'으로 도시 체질을 완전히 바꾸겠다"고 밝혔다.

지방공무원·전국공무원노조 위원장 출신인 그는 "정치인이 아니라 행정가 시장"을 자임하며 인구감소·지역소멸·경제위기를 동시에 돌파하겠다는 구상을 내놨다.

김중남 후보 강릉시민과 대화를 나누고 있다.[사진=김중남 선거사무소] 2026.05.27 onemoregive@newspim.com

김 후보는 강릉 인구감소의 가장 큰 원인으로 '양질의 일자리 부족'을 꼽았다. 그는 "자연감소와 인구절벽 등 전국적인 요인이 있지만 강릉만 놓고 보면 청년이 머물 만한 일자리가 없다는 게 본질"이라며 "강릉은 이미 초고령사회에 진입했기 때문에 인구 수뿐 아니라 인구 구조 자체를 바꾸는 정책이 필요하다"고 진단했다.

그가 제시한 해법의 첫 축은 '새로운 산업생태계'다. 임기 4년 안에 AI 첨단산업 관련 일자리 5000개, 고품격 문화·관광도시 일자리 5000개, 바이오 첨단사업 직·간접 일자리 5000개 등 총 1만5000개의 일자리를 만들겠다는 목표다.

특히 "AI 첨단산업 벨트 구축을 통해 향후 10년간 20만개 수준의 고소득 양질의 일자리를 만들면 청년 유출을 막고 유입을 이끌 수 있다"며 "가장 확실한 인구 정책이자 지역소멸 대응책"이라고 강조했다.

두 번째 축은 '메가시티 강릉' 구상이다. 김 후보는 "동해–강릉–양양–대관령을 하나의 생활경제권으로 묶는 메가시티 강릉 정책으로 30만 인구, 40조 예산 규모의 행·재정 체계를 만들겠다"며 "행정구역 경계를 넘어선 통합·연계 전략이 지역소멸을 막는 가장 현실적인 방법"이라고 말했다.

김 후보 공약 가운데 가장 눈에 띄는 부분은 '70조원 규모 AI 데이터센터'다. 그는 "이 사업은 이재명 정부가 주도하고 우상호 강원도지사 후보와 제가 함께 추진하는 국가 프로젝트"라며 "국내 5대 기업 중 한 곳과 긴밀히 협의 중인 사안으로, 향후 10년간 추진될 것"이라고 설명했다.

사업 구상에 따르면 총 사업비는 최대 70조원, 사업 기간은 10년이며, AI 데이터센터와 함께 AI 기반 스마트농업·스마트 육상양식, AI 영재고 설립(교육감 공약)까지 연계하는 대규모 첨단산업 벨트가 핵심이다.

그는 "에너지 분산특구 지정을 신청해 스마트그리드·마이크로그리드를 구축하고 풍력·태양광 등 신재생 중심의 저렴하고 안정적인 전력공급 체계를 만들겠다"고 밝혔다.

김중남 후보가 강릉시 농민회장과 농업정책에 대한 의견을 나누고 있다.[사진=김중남 선거사무소] 2026.05.27 onemoregive@newspim.com

환경·지역상생 방안도 제시했다. 김 후보는 "에너지 분산특구로 전환하면 중앙집중식 대형 발전소 가동에 따른 온실가스 배출을 줄여 지구온난화 대응에 기여할 수 있다"며 "데이터센터에서 나오는 폐열을 활용해 스마트농업·육상양식에 쓰면 해양·대기오염을 최소화하면서 농어민 소득을 높이고 소득 안정 기반을 만들 수 있다"고 말했다.

이어 "스마트그리드 체계를 통해 전력 효율을 높이면 전기요금 경감과 기상이변 대응에도 도움이 된다"고 덧붙였다.

김 후보는 임기 내 앵커기업 5개 이상, 중견기업 50개 이상, 스타트업·연구·콘텐츠 기업 100개 이상 등 최소 150개 기업 유치와 1000개 기업 창업 지원을 공약했다.

이에 대해 그는 "정부·강원도·강릉시가 추진하는 70조 AI 데이터센터는 이미 국내 5대 기업 중 한 곳과 협의 중이며 유치가 확정된 상황"이라며 "데이터센터 자체가 앵커 기업 역할을 하고 관련 스마트 농업·수산업 등 연관 기업과 중견기업 유치는 무리 없이 따라올 것"이라고 주장했다.

또 구정지역 첨단바이오산단을 "기존 계획보다 크게 확대 조정해 추진하겠다"며 "여러 기업이 이미 입주의사를 밝힌 상태"라고 밝혔다. 그는 에너지 분산특구 지정 시 전력요금 경감, 인허가 절차·기간 최소화 등 기업친화적 행정체계를 준비해 세제·규제 측면에서 패키지 지원을 하겠다는 구상이다.

생활경제 측면에서는 '강릉페이 2.0'을 앞세웠다. 김 후보는 "강릉페이와 지역화폐는 소상공인 지원에 일정 부분 기여했지만, 한도와 기능 제한으로 커진 지역경제·관광소비를 흡수하는 데 한계가 있다"며 "금액 상향, 교통·복지 기능 탑재, 회원가입 간소화·일회성 사용 허용으로 소상공인 매출과 관광객 소비를 동시에 늘리고, 상생페이백 기능을 강화해 세수도 키우겠다"고 말했다.

민생안전지원금도 약속했다. 그는 "취임 즉시 7월 재난지원금 10만원을 지급하겠다"며 "공실이 넘치고 자영업이 버티지 못하는 상황에서 비상경제체계를 최우선 과제로 구축해야 한다"고 강조했다. 지원 방식은 강릉페이 적립으로 소요 예산 약 200억원은 미집행 예산을 활용한 추경으로 마련하겠다는 계획이다.

김 후보는 강릉의 고질적 문제로 '관급공사 몰아주기'를 지목했다. 그는 "지금 강릉은 공개입찰보다 수의계약을 위한 쪼개기 입찰, 공모 마감 직전에 알리는 방식으로 공모 기회를 원천 차단하는 관행이 만연해 있다"며 "투명한 공개입찰이 이뤄지지 않는 것이 가장 큰 문제"라고 비판했다.

이를 바꾸기 위한 카드가 '바른삽 프로젝트'다. 김 후보는 "시장에 당선되면 첫해 안에 시민감독제를 도입하고 입찰 전 과정을 투명하게 공개하는 시스템을 구축하겠다"며 "사업 진행 상황과 예산 집행 내역을 시민이 수시로 모니터링할 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

그는 "경제 특권·특혜를 해체하고 공사·계약·예산이 공정하게 돌아가야 AI·바이오·관광 어느 분야든 제대로 된 기업과 인재가 모일 수 있다"고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표와 우상호 강원도지사 후보, 김중남 강릉시장 후보가 유권자의 지지를 호소하고 있다.[사진=김중남 선거사무소] 2026.05.27 onemoregive@newspim.com

관광도시 전략에 대해서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 김 후보는 "강릉은 연 5000만명 관광객을 목표로 하지만 2025년 기준 1인당 카드 소비액이 2만4000원, 총 소비액 10만원 수준에 그친다"며 "여전히 바다와 먹거리 외에 내놓을 만한 상품이 없는 '당일·주말 관광'이 중심"이라고 지적했다.

그는 "관광객은 늘었는데 지역경제 회복을 체감하기 어렵고 오히려 오버투어리즘으로 시민 불편만 커졌다는 여론이 많다"며 "중앙시장·해안가 중심으로 상권이 편중된 불균형도 심각하다"고 말했다.

해법으로는 '고품격 생활문화관광도시 강릉'을 제시했다. 주요 방향은 ▲강릉의 역사적 인물을 활용한 '철학 도시'로서 역사·문화 체험 확대▲경포~왕산, 주문진~옥계 등 권역별 특색산업 구축으로 해변·고원·야간·산림치유 관광을 아우르는 균형발전▲올림픽 레거시를 활용한 K-푸드·K-뷰티·K-음악·K-미디어 등 K-컬처 체험▲테마가 있는 해변 문화 조성이다. 그는 "가고 싶고, 보고 싶고, 머물고 싶고, 살고 싶은 도시로 강릉을 혁신하겠다"고 강조했다.

김 후보는 강릉 정치의 가장 큰 문제로 "30년간 이어진 집권당 카르텔과 구태 정치"를 겨냥했다. 그는 "최근 강릉체육회 관련 논란도 구태 정치의 한 단면"이라며 "관변단체 사조직화, 시민·의회 의견 무시한 조직 통폐합, 공정하지 못한 예산 운용 등이 강릉 전반에 뿌리 깊게 박혀 있다"고 비판했다.

그는 "취임 즉시 30년 카르텔 실태를 전면 조사하고, 관계자와 시민의 숙의 과정을 거쳐 정상화하겠다"며 "관변단체 자율성을 최대한 보장하고 공정·투명한 제도적 지원으로 독립성과 건강성을 키우겠다"고 약속했다.

또 "공·사를 철저히 구분해 인사권·이권개입·개발권·관용재산 사적 운용을 일절 하지 않겠다"며 "시정의 시작과 마무리는 오로지 시민과 함께하겠다"고 했다.

자신의 강점으로는 "정치인이 아닌 행정가"라는 점을 내세웠다. 그는 "행정과·기획실·감사실·세정과·회계과 등 주요 부서를 두루 거치며 기획서 작성, 법령 해석·적용 능력을 길렀다"며 "전국공무원노조 위원장 경험은 지역을 넘어 전국을 보는 시각과 인내·식견, 경청과 공감, 조율 능력을 키워줬다"고 말했다.

약점에 대해서는 "딱히 약점이라고 할 만한 것은 모르겠지만 시장이 되면 주민참여형 위원회를 활성화해 시정을 투명하게 운영하겠다"고 했다.

시민 참여 방식에 대해서는 "시민마다 선호하는 소통 방식을 고려해 다양한 채널을 정비하고, 사업 성격에 맞는 소통 방식을 택하겠다"며 "꼭 필요한데도 시각차가 큰 사업은 직접 시민을 설득하는 과정을 피하지 않겠다"고 밝혔다.

김중남 후보는 "강릉은 지금 인구 감소, 경제 위기라는 거대한 파도 앞에 서 있는 도시"라며 "AI·바이오·고품격 문화관광으로 새로운 산업생태계를 만들고 30년 카르텔을 끝내 시민이 진짜 주인이 되는 강릉을 반드시 만들겠다"고 말했다.

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