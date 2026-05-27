이수그룹, '이수챌린지페스타 3X3 2026' 개최

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29~31일 서울 영등포 타임스퀘어서 3X3 페스타 개최

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이수그룹이 주최하는 제5회 '이수챌린지페스타 3X3 2026' 대회가 오는 29일부터 31일까지 서울 영등포 타임스퀘어에서 개최한다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 국내 최초로 LED 농구 코트를 선보이는 행사다. 경기는 대학일반부와 무제한부로 나뉘며, 총상금은 1600만원이다. 지난해에 이어 올해도 SBS 스포츠 유튜브 채널에서 생중계된다.

이수그룹에 따르면 이번 대회에서 스포츠와 테크, 아트컬처를 결합한 복합형 콘텐츠 플랫폼을 선보인다. 특히 디지털 기술을 접목한 'LED 코트(이수 아레나)'를 도입해 참가 선수들과 관람객들에게 새로운 시각 경험을 제공할 계획이다.

[사진=이수그룹]

회사에 따르면 대회 마지막 날인 31일에는 국내 최정상급 비보이팀인 '갬블러크루'와 '진조크루'의 공연과 댄스 배틀이 펼쳐진다. 힙합 가수 이센스도 공연을 진행한다.

이수그룹은 스포츠를 통한 사회공헌활동의 일환으로 대학일반부 '이수챌린저스'와 무제한부 '이수체인저스' 두 팀을 후원한다. 유니폼 제작과 훈련비 등을 지원하며, 올해 연말까지 장기적인 동행을 지속할 계획이다.

이수그룹 관계자는 "LED 코트를 통해 스포츠의 역동성과 디지털 테크, 스트리트 아트컬처가 하나로 어우러지는 무대가 될 것"이라며 "단순한 스포츠 이벤트를 넘어 대중과 소통하고 새로운 비주얼 경험을 공유하는 복합형 콘텐츠 플랫폼으로서 고유한 가치를 전달하겠다"고 밝혔다.

한편 이수그룹은 2015년 'KLPGA 챔피언십' 주최를 시작으로 국내 스포츠 산업 저변 확대에 나서고 있다. 2018년부터 주니어 골프대회 '영건스 매치플레이'를 공동 주최했으며, 골퍼 김주형 프로를 2021년부터 2024년까지 후원했다. 지난해에는 아마추어 골프 국가대표 안성현 선수와 후원 계약을 체결했고, 류현진재단과 유소년 야구 인재 육성을 위한 스폰서십을 체결했으며, KBO리그 삼성 라이온즈와 2년 연속 스폰서십을 체결했다.

nylee54@newspim.com