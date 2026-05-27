코셈, 글로벌 대리점 대회서 FE-SEM 신제품 시연

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 주사전자현미경(SEM) 전문기업 코셈이 이날부터 29일까지 수원 라마다 플라자에서 '글로벌 대리점 대회'를 개최한다고 27일 밝혔다.

유럽, 미주, 아시아 등 전 세계 약 30개 대리점과 옥스포드, 브루커 등 글로벌 관계사 관계자들이 참석한다. 코셈은 지난 26일 차세대 전계방출형 주사전자현미경(FE-SEM)을 출시했으며, 이번 대회를 통해 신제품의 기술력을 글로벌 파트너들에게 직접 시연할 계획이다.

회사에 따르면 신제품은 수nm급 초고해상도 이미징 성능과 분석 솔루션을 갖춘 것이 특징이다. 현장을 찾는 대리점 관계자들은 파티클 분석(Particle Analysis) 등 핵심 기능 세션에 참여하며 향후 영업 전략을 공유할 예정이다.

코셈 로고. [사진=코셈]

코셈은 반도체 공정 미세화와 이차전지 분야의 수요 증가에 대응하기 위해 신제품이 글로벌 시장에서 외산 장비와 경쟁할 수 있을 것으로 보고 있다. 코셈 관계자는 "글로벌 시장에서 탄탄한 네트워크를 구축해 단순한 판매망을 넘어 기술과 가치를 공유하는 전략적 동맹으로 대리점 및 관계사들과의 협업을 이어나가고 있다"고 말했다.

코셈은 이번 대회에서 확인한 글로벌 파트너들의 역량을 바탕으로 반도체와 신소재 분야의 점유율 확대에 집중할 방침이다.

nylee54@newspim.com