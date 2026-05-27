비트맥스·한국첨단소재, AI·양자보안 통합 플랫폼 출시

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한국첨단소재와 협력, 블록체인·금융망 보안 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 비트맥스가 한국첨단소재와 함께 인공지능(AI) 기반 자율형 보안 기술과 양자내성암호(PQC)를 결합한 통합 보안 플랫폼 '패치가드(PatchGuard)'를 27일 선보였다.

비트맥스는 양자보안 기술 전문기업 한국첨단소재의 양자암호 솔루션 '퀀텀세이프(QuantumSafe)'를 자사의 AI 기반 보안 플랫폼에 통합하고 글로벌 시장 공략을 위한 공동 사업 및 마케팅에 착수한다.

회사에 따르면 패치가드에 적용되는 퀀텀세이프는 별도 시스템 구조 변경 없이 API 연동만으로 주요 블록체인 및 기존 금융망에 양자내성 보안을 적용할 수 있다. 19개 블록체인을 지원하며 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 PQC 표준 규격인 FIPS 204, 205를 충족한다. AWS KMS FIPS 140-3 레벨3 HSM과도 연동돼 글로벌 수준의 보안 신뢰성을 확보했다.

비트맥스 로고. [사진=비트맥스]

비트맥스는 자체 개발한 에이전틱(Agentic) AI 기반 자율형 취약점 탐지·복구 엔진 '딥헌트(Deep Hunt)'와 'AI 리페어(AI Repair)'에 양자보안 기술을 결합했다. 이를 통해 AI 기반 사이버 공격과 향후 양자컴퓨터 암호 해독 위협에 동시에 대응할 수 있는 통합 보안 체계를 구축했다.

한편 최근 양자컴퓨터 발전에 따른 보안 위협이 부각되면서 글로벌 빅테크 기업과 주요국 정부, Web3 업계에서 양자내성암호 도입이 확대되고 있다. 비트맥스는 이번 통합을 통해 글로벌 Web3 및 금융 보안 시장에서의 입지를 강화할 방침이다.

nylee54@newspim.com