이노시뮬레이션, 국과수 교통사고 분석 시뮬레이터 수주

AI 핵심 요약beta
- 이노시뮬레이션이 27일 국과수와 교통사고 시뮬레이터 고도화 사업 계약을 체결했다
- 실제 차량 기반 시뮬레이터로 운전자 인지·반응을 정밀 분석하고 AI·자율주행 시대 교통사고 분석 기술을 높일 예정이다
- 모션 시스템과 최신 소프트웨어를 더해 피지컬 AI 검증 환경을 구축하고 사고 예방 기술 연구 인프라를 고도화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시뮬레이션 전문기업 이노시뮬레이션이 국립과학수사연구원(NFS)과 교통사고 분석용 실차 기반 시뮬레이터 고도화 사업 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이노시뮬레이션은 2020년부터 국립과학수사연구원 법공학부 교통과의 실차 기반 교통사고 재현 및 운전자 인지 반응 분석 시뮬레이터 구축·고도화 사업을 수행해왔다. 지난 2025년에는 실제 차량 기반의 교통사고 재현과 운전자 인지·반응 특성 분석을 위한 시뮬레이션 시스템 구축을 완료했다. 이 시스템은 다양한 사고 상황을 가상 환경에서 반복적으로 재현할 수 있으며, 운전자의 시선 변화, 반응 시간, 회피 행동 등 인지 반응 데이터를 정밀하게 분석한다.
회사에 따르면 이번 신규 사업을 통해 실제 차량 기반의 고현실감 시뮬레이션 환경을 구축하고, AI·자율주행 시대에 대응한 정밀 교통사고 분석 및 사고 재현 기술을 고도화할 계획이다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 AI 기반 자율주행 차량이 확산하면서 교통사고 환경이 복잡해지고 있으며, 실제 사고원인 분석과 운전자 반응 특성 연구의 중요성이 커지고 있다.
이에 따라 실제 차량과 시뮬레이터를 연동해 운전자가 직접 조작하며 테스트하는 고정밀 시뮬레이션 기술의 필요성이 확대되고 있다. 실제 도로 환경에서는 재현이 어렵거나 위험성이 높은 사고 상황도 안전하게 반복 검증할 수 있으며, 기존 사고 분석 대비 시간과 비용을 크게 절감하면서도 정밀한 사고 분석 결과를 제공할 수 있다.
이번 고도화 사업은 모션 시스템을 추가 구축하고 최신 시뮬레이션 소프트웨어로 업그레이드해 차량 움직임과 진동, 가속감 등을 실제와 유사하게 구현하는 데 목적이 있다.
이노시뮬레이션은 실제 차량 데이터와 시뮬레이션 데이터를 융합해 다양한 사고 시나리오와 운전자 반응 데이터를 정밀하게 생성·분석할 수 있는 '피지컬 AI 검증 환경'을 제공한다. 이를 통해 연구기관이 AI의 학습 효율을 극대화하고 사고 예방 기술을 고도화할 수 있는 최적화된 연구 인프라를 구축하는 것이 이번 사업의 핵심이다.
nylee54@newspim.com