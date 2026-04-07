포르쉐코리아, 신형 911 터보 S 출시…711마력 초고성능

AI 핵심 요약beta
- 포르쉐코리아가 7일 911 터보 S를 국내 출시했다.
- 쿠페와 카브리올레로 711마력 파워트레인 탑재했다.
- 5월 인도 시작하며 뉘르부르크링 7분 3초 92 랩타임 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포르쉐코리아가 7일 브랜드 아이콘 911의 최상위 모델인 포르쉐 911 터보 S를 국내에 공식 출시하며 초고성능 스포츠카 시장 공략을 강화한다.
신형 911 터보 S는 성능과 기술, 디자인 전반에서 진화를 이룬 모델로 쿠페와 카브리올레 두 가지로 출시되며, 국내 고객 인도는 오는 5월부터 시작된다.
이번 모델의 핵심은 성능이다. 새롭게 개발된 파워트레인을 통해 최고출력 711마력, 최대토크 81.6kg·m를 발휘하며 역대 양산형 911 가운데 가장 강력한 성능을 구현했다. 정지 상태에서 시속 100km까지 도달하는 시간은 2.5초, 최고속도는 322km/h에 달한다.
특히 400V 기반 T-하이브리드 시스템과 전동식 배기 가스 터보(eTurbo), 3.6리터 박서 엔진의 조합을 통해 즉각적인 응답성과 강력한 가속 성능을 동시에 확보했다. 실제 주행 성능에서도 개선이 확인된다. 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페에서 이전 모델 대비 약 14초 단축된 7분 3초 92의 랩타임을 기록했다.
주행 성능을 뒷받침하는 하드웨어도 강화됐다. 전자유압식 섀시 제어 시스템(ehPDCC), 사륜구동 기반 포르쉐 트랙션 매니지먼트(PTM), 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB) 등이 기본 적용돼 트랙과 일상 주행 모두에서 안정성과 민첩성을 확보했다. 여기에 지능형 액티브 에어로다이내믹 시스템이 주행 상황에 맞춰 공기저항과 냉각 성능을 최적화한다.
디자인은 터보 모델 전용 요소를 강조했다. '터보나이트(Turbonite)' 컬러를 중심으로 외관과 실내 곳곳에 차별화된 디테일을 적용했으며, 넓어진 차체와 공기 흡입구, 티타늄 배기 시스템이 최상위 모델의 존재감을 부각한다.
실내 역시 고급감과 스포츠성을 동시에 강화했다. 18방향 조절이 가능한 스포츠 시트 플러스, 카본 트림, 초극세사 헤드라이너 등을 적용했으며, 'Turbo S' 전용 엠보싱과 디테일을 통해 헤리티지를 현대적으로 재해석했다.
첨단 사양도 기본으로 제공된다. 틴티드 HD 매트릭스 LED 헤드라이트와 스포츠 크로노 패키지, PASM 서스펜션 등 주행 성능과 안전성을 높이는 기능들이 포함됐다.
아울러 포르쉐 익스클루시브 매뉴팩처 프로그램을 통해 100가지 이상의 외장 컬러와 다양한 맞춤 옵션을 제공하며 개인화 수요까지 대응한다.
chanw@newspim.com