대통령경호처, '특수 차량' 인명구조 훈련 실시…"경호 역량·전문성 강화"

AI 핵심 요약beta
- 대통령경호처 안전교육원이 7일 중앙소방학교와 합동으로 특수차량 사고 인명구조 훈련을 실시했다.
- 지난달 23일부터 이달 3일까지 2주간 충남 중앙소방학교에서 특수 기법을 적용해 진행했다.
- 경호관 구조 역량 강화와 업무 매뉴얼 고도화를 통해 협력 훈련을 확대한다.
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유관 기관 합동 대응 체계 공고히
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령경호처 안전교육원은 7일 특수차량이 포함된 복합 사고 발생 시 인명 구조 역량을 강화하는 실전 훈련을 중앙소방학교와 합동으로 실시했다.
대통령경호처는 이날 "이번 훈련은 특수 재난 상황 발생 시 경호관의 인명 구조 능력을 배양하고, 유관 기관과의 합동 대응 체계를 더욱 공고히 하고자 마련했다"고 밝혔다.
해당 훈련은 지난달 23일부터 이달 3일까지 2주 동안 충청남도 중앙소방학교에서 진행됐다. 경호 임무 중 발생할 수 있는 '특수차량 관련 사고' 상황을 가정해 진행됐으며, 특히 특수차량 특유의 중량과 구조적 특성을 고려해 기존의 일반적인 구조 방식과는 차별화된 특수 기법들을 집중적으로 적용했다.
경호처와 중앙소방학교는 이번 합동 훈련으로 기존 구조 절차를 면밀히 재점검하고, 현장 대응 표준을 한층 발전시켰다. 절단 포인트 식별법을 비롯한 이론 교육과 차량 고정과 도어 개방, 요구조자 신속 인출 기법에 대한 실습 교육을 진행했다.
손진식 경호안전교육원장 직무대리는 "이번 훈련 결과를 바탕으로 경호 현장에서 즉시 적용할 수 있는 업무 매뉴얼을 고도화하고, 훈련 내용을 공유해 모든 경호관들이 특수차량 사고 시 인명 구조 역량을 겸비할 수 있도록 노력하겠다"며 "앞으로도 관계 기관과의 협력 훈련을 지속적으로 확대해 경호 역량과 전문성을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
pcjay@newspim.com