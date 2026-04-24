박민우 AVP 본부장 "자율주행 최종 목표는 내재화"…중국선 모멘타와 협업

아이오닉 V 디자인 "파격적"…모멘타 기술엔 "괜찮은 버전 중 하나"

[베이징=뉴스핌] 이찬우 기자 = 박민우 현대자동차 사장이 자율주행 기술의 장기 방향에 대해 "최종 목표는 내재화"라고 밝혔다. 중국 시장에서는 현지 자율주행 기술 기업 모멘타와 협업하지만, 궁극적으로는 자체 기술 경쟁력 확보를 추진하겠다는 의미다.

박민우 현대차 AVP본부장 사장이 24일 중국 베이징 국제 모터쇼 현장에서 기자들과 질의 응답을 나누고 있다. [사진=이찬우 기자]

박 사장은 24일 중국 베이징에서 열린 '2026 베이징 국제 모터쇼' 현대차 행사장에서 기자들과 만나 중국에 판매되는 차량에도 향후 내재화된 자율주행 기술이 적용될 가능성에 대해 "아직 말씀드리기 너무 이른 것 같다"면서도 "최종 목표는 내재화고, 내재화를 위한 준비를 잘하고 있다"고 말했다.

현대차는 이번 모터쇼에서 중국 전략형 전기차 '아이오닉 V'를 세계 최초로 공개했다. 아이오닉 V에는 중국 자율주행 기술 전문 기업 모멘타와 협업한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 적용된다. 중국 도로 환경과 소비자 사용 패턴을 반영한 현지화 전략의 일환이다.

박 사장은 중국 시장에서 모멘타 기술을 적용한 배경과 글로벌 자율주행 기술 방향성에 대해 "기아 CEO 인베스터데이 때 말씀드린 기준으로, 빨리 타깃 마켓 때문에 쓸 수 있는 것"이라며 "최종 목표는 내재화"라고 설명했다.

중국 자율주행 시장에 대해서는 지속적으로 살펴보고 있다고 했다. 박 사장은 "제가 아는 네트워크들을 통해 여기서 보고 있다"고 말했다.

미국과 중국의 자율주행 시장 특성 차이에 대해서는 "자율주행은 종착점이 있는 것이라고 생각한다"며 "결국 중국에서 하든, 한국에서 하든, 미국에서 하든 그 종착점으로 커버리지가 되고 있어 특별히 다르다고 말씀드리기는 어려울 것 같다"고 설명했다.

아이오닉 V에 대해서는 긍정적인 평가를 내놨다. 박 사장은 "디자인이 괜찮은 것 같다"며 "좀 파격적이기도 하다"고 말했다.

모멘타 기술에 대해서도 경험을 바탕으로 평가했다. 박 사장은 "엔비디아에 있었을 때부터 중국 기술들에 대해 잘 알고 있었고 많이 타보기도 했다"며 "지금은 매번 조금씩 조금씩 바뀌고 있다"고 말했다. 이번 아이오닉 V에 적용된 기술에 대해서는 "괜찮은 버전 중 하나인 것 같다"고 언급했다.

아이오닉 V는 앞서 공개된 '비너스 콘셉트'를 기반으로 한 양산형 모델이다. 현대차의 새로운 디자인 언어 '디 오리진(The Origin)'이 반영됐으며, 중국 소비자 라이프스타일에 맞춘 실내 공간과 첨단 인포테인먼트 사양을 갖췄다.

현대차는 CATL과 협업한 배터리를 아이오닉 V에 탑재해 CLTC 기준 1회 충전 주행거리 600km 이상을 확보할 것으로 기대하고 있다. 또한 향후 EREV를 포함한 전동화 라인업을 확대해 중국 시장 맞춤형 제품 전략을 강화한다는 방침이다.

업계에서는 현대차가 중국에서는 모멘타 등 현지 기술을 활용해 시장 대응 속도를 높이고, 장기적으로는 자율주행 기술 내재화를 추진하는 투트랙 전략을 펼치는 것으로 보고 있다. 중국이 자율주행과 스마트카 경쟁의 핵심 시장으로 부상한 만큼, 현대차의 기술 확보 속도가 향후 경쟁력의 변수가 될 전망이다.

chanw@newspim.com