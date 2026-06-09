임미애 의원 "지지자 사분오열돼도 지도부 역할 안해…대통령 지지율에만 기대"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 임미애 더불어민주당 의원이 6·3 선거 핵심 승부처에서의 패배의 원인으로 지지층 분열 방치와 당의 전략 실패를 지목하며 책임론을 제기했다.

임 의원은 9일 페이스북을 통해 "민주당은 졌다. 우리가 준비할 수 있는 최고의 후보를 내세웠지만 졌다"며 이같이 밝혔다.

임미애 더불어민주당 의원 [사진=임미애 의원실]

임 의원은 민주당이 선거 과정에서 내세운 '내란종식·국가정상화' 구호가 지역 유권자들에게는 충분한 공감을 얻지 못했다고 주장했다.

그는 "대구경북 사람들의 대부분은 '내란종식 국가정상화'라는 민주당의 슬로건에 전혀 공감하지 못했다"며 "유권자들은 사법 문제보다는 지역균형발전과 미래 성장 전략에 더 관심을 두고 있었다. 이번 선거는 대구경북의 눈으로 보면 전략의 실패"라고 했다.

이어 "선거기간 동안 불거진 조작기소특검법이나 스타벅스 사태가 '민주당이 권력을 남용하려 한다'는 의구심을 부추겼다"며 "거리에서 가장 많이 들었던 이야기 중 하나가 '대통령은 잘하지만 민주당은 지금도 의석이 너무 많아'였다"고 했다.

임 의원은 "이재명 대통령의 지지율에 기대 선거를 치르려 했으니 매우 게을렀던 것"이라고 꼬집었다.

또 "(선거 과정에서) 모든 뉴스가 평택에서 벌어지는 갈등과 한동훈에게 집중됐다"며 "캠프 간 갈등을 넘어 지지자들조차 사분오열되는 과정에 당은 어떤 역할도 하지 않았다. 무능했다"며 지도부를 비판했다.

jeongwon1026@newspim.com