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현대차, 아이오닉 V로 중국 재도전…"中 맞춤형 EV" 승부수

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  • 현대차가 24일 베이징 모터쇼에서 아이오닉 V를 세계 최초 공개했다.
  • 중국 소비자 맞춤 플랫폼과 배터리를 적용해 전동화 전략 본격화했다.
  • 5년간 20종 신차 투입으로 판매 50만대 체제 구축 목표 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오토차이나 2026서 전략형 전기차 첫 공개
BYD·지리차 주도 시장서 현지화 성패 주목

[베이=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 전용 전기차 브랜드 '아이오닉'을 앞세워 중국 시장 공략에 본격 시동을 걸었다.

다만 BYD와 화웨이 등 현지 강자들이 주도권을 쥔 시장에 뒤늦게 재진입하는 만큼, 이번 승부수는 단순한 신차 출시를 넘어 현대차의 중국 전략 전환을 가늠할 시험대가 될 전망이다.

현대차 아이오닉 V. [사진=현대차그룹]

현대차는 24일 중국 베이징 순의구 중국국제전람중심에서 개막한 '2026 베이징 국제 모터쇼(오토차이나 2026)'에서 '아이오닉 V'를 세계 최초로 공개했다.

아이오닉 V는 앞서 선보인 '비너스 콘셉트'를 기반으로 개발된 양산형 모델로, 중국 소비자의 라이프스타일을 반영한 첫 아이오닉 전략형 차량이다. 현지 파트너와 협업한 플랫폼과 배터리를 적용해 상품성을 끌어올린 점이 특징이다.

현대차는 아이오닉 V를 통해 단순한 신차 출시에 그치지 않고 중국 맞춤형 전동화 전략을 본격화하겠다는 구상이다. 지난해 베이징자동차그룹과 약 80억위안을 투자한 데 이어 향후 5년간 20종의 전동화 신차를 투입하고, 연간 50만대 판매 체제를 구축한다는 목표도 제시했다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 "가장 빠른 개발 속도, 우수한 배터리 공급망, 까다로운 전기차 소비자, 고도화된 혁신 생태계를 모두 갖춘 곳이 바로 중국"이라며 "현대차에게 중국은 필수적이고 핵심적인 시장"이라고 말했다.

또한 "현대차는 베이징현대에 대한 대규모 투자, 향후 5년간 20종의 신차 출시, 아이오닉 브랜드의 중국 공식 론칭, 그리고 아이오닉 V 공개에 이르기까지 중국 시장에서 가장 강력하고, 가장 야심차며, 가장 기대되는 새로운 장을 써 내려가고 있다."며 "In China, For China, To Global(중국에서, 중국을 위해, 세계를 향해)' 전략을 바탕으로 중국에서 모빌리티의 미래를 함께 정의해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이는 급격히 약화된 중국 내 입지를 되돌리기 위한 성격도 짙다. 현대차·기아의 중국 판매량은 2016년 약 180만대 수준에서 최근 50만대 수준으로 줄었고, 시장 점유율도 한때 10%에 육박하던 수준에서 현재 3% 안팎까지 하락한 것으로 알려졌다. 일부 공장 매각과 가동 중단이 이어지면서 생산 기반 역시 축소됐다.

반면 중국 시장은 신에너지차(NEV)를 중심으로 빠르게 재편됐다. NEV 시장은 2020년 130만대 수준에서 2023년 900만대를 넘어섰고, 최근에는 전체 신차 판매의 절반 이상을 차지하고 있다. 내연기관 중심 시장이 전동화 중심으로 급속히 이동하는 동안 현대차는 변화 속도를 충분히 따라가지 못했다는 평가가 나온다.

경쟁 구도도 과거와는 완전히 달라졌다. BYD가 가격 경쟁력과 공급망 우위를 앞세워 시장을 주도하는 가운데, 지리자동차는 프리미엄 브랜드 지커를 통해 고급 전기차 시장에서 존재감을 키우고 있다.

최근 SU7으로 돌풍을 일으킨 샤오미 역시 자동차를 IT 기기처럼 접근하는 전략으로 젊은 소비층을 끌어들이고 있다. 전통 완성차 업체와 IT 기업이 뒤엉킨 중국 시장에서 아이오닉 V가 차별화된 입지를 확보할 수 있을지가 현대차의 중국 재도전 성패를 가를 전망이다.

이런 시장 변화 속에서 아이오닉 V는 현대차가 내놓은 첫 답안지에 가깝다. 디자인은 새로운 언어인 '디 오리진(The Origin)'을 바탕으로 완성됐다. 하나의 곡선으로 이어지는 실루엣과 날카로운 라이팅 요소를 통해 강한 첫인상을 강조했고, 실내는 넉넉한 공간과 대형 디스플레이, 첨단 인포테인먼트 사양을 통해 미래지향적 감성을 구현했다.

차체는 전장 4900㎜, 축간거리 2900㎜를 바탕으로 동급 최고 수준의 실내 공간을 확보했다. 여기에 퀄컴 스냅드래곤 칩셋과 27인치 4K 디스플레이, 돌비 애트모스 음향 시스템 등 첨단 사양을 대거 적용해 상품성을 끌어올렸다.

주행 성능과 안전 사양도 강화했다. 샤시 튜닝과 차체 강성 보강, 방음 설계 등을 통해 정숙성과 승차감을 높였고, 페달 오조작 방지 시스템(PMSA)과 9에어백 등을 적용해 안전성도 끌어올렸다.

현지화 전략 역시 핵심이다. CATL과 협업한 배터리를 탑재해 CLTC 기준 600㎞ 이상의 주행거리를 확보할 것으로 예상되며, 모멘타와 협업한 자율주행 기술을 적용해 중국 시장에 최적화된 주행 경험을 제공할 계획이다.

현대차는 내년 상반기 중 신규 전동화 SUV 모델을 추가로 선보이고, EREV를 포함한 전동화 라인업을 중·대형급까지 지속 확대해 향후 5년간 중국 시장에 20종의 신차를 투입한다. 원프라이스 정책과 전용 브랜드 공간 구축, 충전 인프라 확충 등을 통해 고객 경험 전반을 개선하겠다는 전략이다.

다만 과제도 분명하다. 아이오닉을 앞세운 현대차의 전략은 중국 시장에서 브랜드 존재감과 수익성을 동시에 확보해야 한다는 점에서 쉽지 않은 승부다. 프리미엄 이미지를 강화할수록 가격 민감도가 높은 현지 시장과의 간극이 커질 수 있고, 후발주자인 만큼 기술력과 상품성, 브랜드 경쟁력을 함께 입증해야 하는 부담도 안고 있다.

리펑강 베이징현대 총경리는 "글로벌 전동화를 선도하는 중국에서 아이오닉 V를 공개한 것은 단순히 새로운 차를 선보이는 것을 넘어 중국 시장에 대한 깊은 존중과 미래에 대한 확고한 약속을 표현한 것"이라며 "아이오닉 V와 새로운 중국 시장 전략은 중국의 혁신 역량을 기반으로 글로벌 모빌리티의 새로운 기준을 제시하겠다는 현대차의 의지를 보여준다"고 말했다.chanw@newspim.com

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SK하이닉스 '과열 vs 추가 랠리' 갈림길 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 가운데, 시장의 관심이 실적 자체를 넘어 향후 주가 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 이달 들어 약 37%에 육박하는 상승세를 이어온 만큼, 이번 실적이 추가 상승으로 이어질지 여부가 핵심 변수로 떠오른 모습이다. 24일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전날 장중 126만7000원까지 오르며 신고가를 경신한 뒤, 0.16% 오른 122만5000원에 거래를 마쳤다. 이달 1일 89만3000원이던 주가는 약 37.1% 상승하며 단기간 가파른 오름세를 나타냈다. 이번 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 시장 기대를 뒷받침하는 수준으로 평가된다. SK하이닉스는 1분기 매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원, 순이익 40조3459억원을 기록했다. 분기 매출이 50조원을 넘어선 것은 처음이며, 영업이익률은 72%로 창사 이래 최고치를 경신했다. 전년 동기 대비 영업이익은 405% 증가하며 실적 성장세가 뚜렷하게 확인됐다. 다만 이날 주가는 하락 출발한 뒤 장중 등락을 거듭하다가 강보합으로 마감하며, 실적 발표 직후 상승 흐름이 곧바로 이어지지는 않는 모습을 보였다. 이는 시장의 기대가 이미 실적 수치 이상으로 선반영돼 있었던 영향으로 분석된다. 실제로 SK하이닉스 주가는 연초 60만원대 중반에서 출발해 90만원대를 거쳐 120만원대까지 올라서는 등 올해 들어 뚜렷한 상승 추세를 이어왔다.  실적 발표 전 삼성증권은 영업이익 40조2090억원을, KB증권은 40조830억원을 예상하는 등 주요 증권사들은 40조원대 이익을 전망해왔다. 키움증권과 흥국증권 역시 유사한 수준의 추정치를 제시했다. 실제 실적은 시장 예상 범위 내에서 확인됐지만, 주가 측면에서는 이미 반영된 기대를 점검하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다. 김지현 다올투자증권 연구원은 "4월 이후 코스피가 약 27% 상승하는 과정에서 협상 기대감과 반도체 실적 모멘텀이 상당 부분 선반영됐다"고 분석했다. 이를 단순 조정으로 보기보다 상승 이후 흐름을 점검하는 과정으로 해석하는 시각도 적지 않다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "1분기 실적은 사상 최대 수준으로 시장 기대에 부합했다"며 "본격적인 이익 증가는 2분기부터 나타날 것"이라고 말했다. 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가다. SK하이닉스는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 인공지능(AI) 수요가 대형 모델 학습 중심에서 실시간 추론 중심으로 확대되고 있으며, 이에 따라 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 전반에서 수요 기반이 넓어지고 있다고 밝혔다. 특히 향후 3년간 HBM 수요가 자사 생산능력을 상회할 것으로 전망하며 공급 제약 환경이 이어질 가능성을 시사했다. 증권가의 눈높이도 빠르게 높아지고 있다. DS투자증권 130만원, LS증권 150만원, 하나증권 160만원, 메리츠증권 170만원, 삼성증권과 IBK투자증권 180만원, KB증권 190만원, SK증권 200만원 수준까지 목표주가가 제시됐다. 현재 주가 대비 추가 상승 여력을 열어두고 있다는 평가다. 시장에서는 이번 사이클을 구조적인 변화 흐름으로 보고 있다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "서버 DRAM과 기업용 SSD 수요 증가로 메모리 가격 상승이 이어지면서 실적 추정치 상향 가능성이 높다"고 전망했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "메모리 산업이 가격 중심 경기민감 산업에서 품질 중심 인프라 비즈니스로 전환되고 있다"며 "중장기 호황과 주주환원 정책이 맞물리며 추가적인 주가 상승 여력이 존재한다"고 분석했다. 밸류에이션 재평가 기대도 이어지고 있다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 역시 기업가치 상승 요인으로 거론된다. 회사는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 신청서를 제출했으며, 올해 하반기를 목표로 관련 절차를 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 투자자 접근성을 확대하고 투자 재원 확보에 나선다는 전략이다.  SK하이닉스의 이번 실적은 향후 주가 흐름을 가늠할 기준으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 상승분을 점검하는 흐름이 이어질 수 있지만, 이익 성장 사이클이 지속될 경우 추가 상승 여력도 여전히 유효하다는 분석이다. nylee54@newspim.com 2026-04-24 07:54

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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