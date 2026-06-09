포커스에이아이, 삼성중공업과 안전 관제 플랫폼 완료

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 포커스에이아이가 삼성중공업과 함께 통합 안전 관제 플랫폼 'ISMP(Infra Safety Monitoring Platform)' 구축을 완료했다고 9일 밝혔다.

ISMP는 영상 관제, 이벤트 연동, 위치 정보, 장비 자격 인증, 안전 알람 기능 등을 통합한 플랫폼이다. 조선소 현장의 운영 효율성과 안전 관리 수준을 동시에 높였다.

회사에 따르면 이번 프로젝트는 단순 영상 관제를 넘어 조선소 운영 환경에 최적화된 다양한 스마트 안전 솔루션이 적용됐다. 고소작업차 실시간 자격 인증 시스템, AI 기반 지게차 인체 감지 시스템, 열화상 CCTV 기반 지하공동구 모니터링 시스템, 이동형 CCTV 시스템, 크레인 영상 전송 시스템, GPS 기반 고가치 장비 위치 추적 시스템, 전기차 충전소 열화상 모니터링 시스템 등이 구축됐다.

포커스에이아이 로고. [사진=포커스에이아이]

지게차 안전 시스템은 AI 객체 인식을 기반으로 위험 범위 내 작업자를 감지하고 음성 경보를 제공한다. 전·후진 신호와 연동해 실제 이동 상황에서만 경보가 작동하도록 설계됐으며, 등록된 작업자만 장비를 운행할 수 있는 자격 인증 기능도 적용됐다. 지하공동구에는 열화상 CCTV와 통합 관제 시스템이 구축돼 화재 및 이상 온도 발생 여부를 실시간으로 모니터링할 수 있다.

포커스에이아이는 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, AI 영상 분석 기술까지 자체 개발 역량을 보유하고 있다. 조선·건설·물류·제조 산업을 중심으로 AI 기반 스마트 안전 솔루션 사업을 확대하고 있다.

회사 관계자는 "이번 프로젝트는 실제 대규모 조선소 환경에서 AI 기반 통합 안전 플랫폼의 실효성과 확장 가능성을 검증한 대표 사례"라며 "향후 산업 현장의 요구사항을 반영한 지속적인 기술 고도화를 통해 보다 안전한 작업 환경 구축에 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com